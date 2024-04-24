По данным источника газеты, с начала войны PGA получила от четырех до пяти миллионов евро за обслуживание семи самолетов в России (от 300 тысяч до полутора миллионов евро за контракт).

Указывается, что это полеты российского диктатора Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, заместителя главы Совбеза Дмитрия Медведева и двух самолетов ФСБ.

Компания отправляла детали в Москву через Армению, а оплату производила через Дубай, сообщил источник. По его словам, поставки осуществлялись тайно.

В декабре 2023 года, по данным источника, российские власти заказали необходимое оборудование для самолета Путина на сумму один миллион евро, поставки запланированы на 2024 год.

Неясно, какие именно системы PGA поставила на российские самолеты. На сайте компании указано, что она поставляет системы связи, системы управления кабинами и системы освещения. На сайте также перечислены офисы поддержки клиентов компании во Франции, США и России.

Издание Fortune сообщает, что в коллекции Путина насчитывается более 700 автомобилей, а также 58 летательных аппаратов - самолетов и вертолетов. Здесь следует выделить один чрезвычайно особенный самолет под названием The Flying Kremlin, или "Летающий Кремль", - его стоимость составляет 716 миллионов долларов, или 659 миллионов евро. Самолет в том числе уникален золотым туалетом.

Путин также владеет мегаяхтой стоимостью 100 миллионов долларов, или 92 миллиона евро, спроектированной строителем атомных подводных лодок из ВМФ России.

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