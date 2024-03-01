Хаматова о жизни в Латвии: "Могу до утра рассказывать про латышский язык"

Дебютной постановкой стал спектакль Post Scriptum, с которым Чулпан была выдвинута на награду Spēlmaņu nakts ("Ночь лицедеев") в номинации "Актриса года":

"В Латвии есть Spēlmaņu nakts. Это как "Золотая маска" в России. Там есть жюри. Сначала тебя выставляют зрители, ты попадаешь в лонглист, а потом в шортлист. Это уже все говорили, что это нонсенс, что в шортлисте русская актриса".

На тот момент Хаматова еще не знала латышский, поэтому особо и не знала о скандалах вокруг ее имени. Она была уверена, что не получит никакой награды. Быть может, только если приз зрительских симпатий. На всякий случай с преподавателем она подготовила речь на латышском языке.

"Вы самоубийцы. Зачем вы это сделали? Вас же сейчас закатают, сровняют с землей. Это неслыханное решение", - вспоминает она свои слова, адресованные после церемонии членам жюри. На что ей ответили, что награды выдают исключительно за театральные заслуги, а не за политические. "С точки зрения жюри это был очень смелый поступок", - резюмирует актриса.

После на Чулпан Хаматову обрушилась волна хейта - не только со стороны России, но и в Латвии. Она подчеркивает, что про нее сочиняется множество небылиц, как, например, история с рестораном Čemodāns, откуда актрису якобы выгнали: