Рижская дума проверит, какие здания в городе годятся для обустройства убежищ

Мэр Риги Вилнис Кирсис подчеркнул, что важно и участие самих жителей, и призвал жителей столицы обследовать подвалы своих зданий и приспособить их под безопасные убежища.

При этом Кирсис сказал, что помещения должны быть двойного назначения, то есть использоваться уже сейчас, и при этом жители должны знать, где эти помещения находятся, как в них попасть и что размещено внутри. В качестве примера мэр Риги привел спортивный комплекс 49-й Рижской средней школы, подвал которого в ближайшее время будет освобожден от лишних вещей и благоустроен в качестве убежища, при этом параллельно отдельные подвальные помещения будут использоваться в качестве помещений Яунсардзе.

Как сообщалось, во время Большого субботника 27 апреля работники Рижского самоуправления приведут в порядок находящийся в собственности самоуправления подвал в расположенном рядом с основной школой Rīdze защитном сооружении на бульваре Зигфрида Анны Мейровица, 1, а также подходящие для оборудования убежища помещения в центре социального ухода "Межциемс", показав пример, как можно привести в порядок и приспособить подвал под требования гражданской обороны.

С приведения в порядок этих подвалов самоуправление начинает процесс, в ходе которого будут выявлены пригодные для использования в качестве убежищ объекты муниципальной собственности, а также в рамках информационной кампании призовет жителей последовать своему примеру.

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