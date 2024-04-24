Байден подписал законопроект о военной помощи Украине в размере почти 61 млрд долларов

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Во время голосования в Сенате За пакет из четырех законопроектов проголосовали 79 сенаторов, против — 18. Один голосовавших против, республиканец из Алабамы и сторонник Трампа Томми Табервилл, кратко изложил весь набор доводов, которыми оперирует очень многие сторонники Трампа, противники Украины и союзники или попутчики Кремля.

«То, что мы делаем — это пощечина американцам, которые послали нас сюда представлять их. Вместо того чтобы обсуждать законы о закрытии границы и лечении экономики, мы готовимся послать миллиарды одной из самых коррумпированных стран в мире. Война в Украине в тупике, уже давно. Закачивая деньги в украинские карманы, мы только продлеваем конфликт, что ведет к новым смертям», — заявил сенатор Табервилл.

Президент Украины Владимир Зеленский немедленно поблагодарил американских сенаторов за их решение.

«Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира», — говорится в заявлении Зеленского.

«Я также ценю поддержку президента Байдена и с нетерпением ожидаю быстрого подписания законопроекта и передачи следующего пакета военной помощи […] Дальнобойные средства Украины, артиллерия и ПВО — это крайне важные инструменты скорейшего восстановления справедливого мира», — гласит заявление президента Украины.

Как проходило обсуждение

Процедурное голосование, которое было запланировано на 13:00 по Вашингтону (17:00 GMT), было ненадолго отложено из-за позиции республиканцев — они пожаловались, что не могут предложить поправки к законопроекту.