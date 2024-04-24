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Вечером в среду в торговом центре Origo сработала тревожная сигнализация

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Закрытый торговый центр Origo
Закрытый торговый центр Origo Фото: Aculiecinieka foto.

Вечером в среду, 24 апреля, около 20:00 в торговом центре Origo прозвучал сигнал тревоги.

В связи с чрезвычайной ситуацией посетителей и сотрудников попросили покинуть помещение.

По наблюдениям очевидцев, доступ к магазину Rimi был закрыт, однако движение поездов не было нарушено.

Также были эвакуированы сотрудники из помещения бизнес-центра Origo One.

TVNET связался с Государственной пожарно-спасательной службой (VUGD), где заявили, что вызова в торговый центр не поступило.

Представитель бизнес-центра Origo One сообщил, что в 20:47 торговый центр снова начал работать в обычном режиме.

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