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Видео ⟩ Программа: дискриминируют ли владельцев собак в магазинах?

rus.tvnet.lv
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Собака
Собака Фото: Paula Čurkste/LETA

Янис из Лиепаи, в очередной раз зайдя в магазин за лакомством для своей собачки Джеммы, пришел к выводу, что выгодных предложений для владельцев собак значительно меньше, чем для владельцев кошек. Так ли это, отправилась выяснить программа Bez Tabu.

"Крупнейшие сети магазинов Латвии Maxima, Rimi и другие предлагают в рекламе и брошюрах очень мало акций на корм для собак, но много для кошек. Почему владельцы собак сознательно или неосознанно подвергаются такой дискриминации?", - спрашивает Янис.

Он тоже заметил разницу в ценах - по его мнению, корм для кошек намного дешевле. 

Следует учитывать, что в Латвии гораздо больше владельцев зарегистрированных собак, но эта статистика может скоро измениться, ведь с 1 июля кошек тоже придется регистрировать.

Наблюдения программы показывают, что в некоторых магазинах владельцы собак тоже могут найти выгодные предложения, но в других случаях Янис прав.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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