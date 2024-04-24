Видео ⟩ Программа: дискриминируют ли владельцев собак в магазинах?

"Крупнейшие сети магазинов Латвии Maxima, Rimi и другие предлагают в рекламе и брошюрах очень мало акций на корм для собак, но много для кошек. Почему владельцы собак сознательно или неосознанно подвергаются такой дискриминации?", - спрашивает Янис.

Он тоже заметил разницу в ценах - по его мнению, корм для кошек намного дешевле.

Следует учитывать, что в Латвии гораздо больше владельцев зарегистрированных собак, но эта статистика может скоро измениться, ведь с 1 июля кошек тоже придется регистрировать.

Наблюдения программы показывают, что в некоторых магазинах владельцы собак тоже могут найти выгодные предложения, но в других случаях Янис прав.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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