Видео ⟩ Программа: дискриминируют ли владельцев собак в магазинах?

Янис из Лиепаи, в очередной раз зайдя в магазин за лакомством для своей собачки Джеммы, пришел к выводу, что выгодных предложений для владельцев собак значительно меньше, чем для владельцев кошек. Так ли это, отправилась выяснить программа Bez Tabu.
"Крупнейшие сети магазинов Латвии Maxima, Rimi и другие предлагают в рекламе и брошюрах очень мало акций на корм для собак, но много для кошек. Почему владельцы собак сознательно или неосознанно подвергаются такой дискриминации?", - спрашивает Янис.
Он тоже заметил разницу в ценах - по его мнению, корм для кошек намного дешевле.
Следует учитывать, что в Латвии гораздо больше владельцев зарегистрированных собак, но эта статистика может скоро измениться, ведь с 1 июля кошек тоже придется регистрировать.
Наблюдения программы показывают, что в некоторых магазинах владельцы собак тоже могут найти выгодные предложения, но в других случаях Янис прав.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!