"Я могу подтвердить, что США поставили на Украину системы ATACMS большой дальности по прямому указанию президента", - заявил журналистам представитель Госдепартамента Ведант Патель.

Оружие было частью пакета помощи Украине в марте, но "сначала мы не объявляли об этом для поддержания оперативной безопасности по запросу Украины", сказал Патель, добавив, что "ракеты прибыли в Украину в этом месяце".

Украинская армия впервые применила ракеты на прошлой неделе, со ссылкой на официальных лиц США, сообщают информационные агентства Reuters и Associated Press.

Официальные лица сообщили Associated Press, что было поставлено "значительное" количество ракет ATACMS, и еще больше ракет будет поставлено в рамках нового пакета военной помощи, объявленного Пентагоном в среду, 24 апреля.

Украинская армия впервые применила ракеты утром 17 апреля по российскому аэродрому в Крыму.

Пентагон изначально выступал против передачи ATACMS Украине, опасаясь, что изъятие ракет из арсенала США нанесет ущерб боеготовности американских войск и что Украина может использовать их для атаки целей в глубине России.

Однако США изменили свою позицию после того, как Россия применила поставленные Северной Кореей баллистические ракеты против Украины в декабре и январе. Кроме того, США также учли, что целью российских атак является критическая инфраструктура Украины.

"Мы предупреждали Россию об этих вещах. Они возобновили атаки", - добавил один из чиновников.

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