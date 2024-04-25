"Мой комментарий очень короткий: это абсурдное утверждение, которое ни в одной части не соответствует действительности", - прокомментировал порталу TVNET прозвучавшие в среду вечером в передаче Kas notiek Latvijā? утверждения руководителя предприятия информационных технологий SOAAR Ренара Каджулиса о попытках повлиять на результаты выборов в 12-й Сейм бывший генеральный секретарь "Единства" Артис Кампарс. Он предположил, что будет искать возможность защитить свою честь и достоинство в суде.

Артис Кампарс сказал, что и в кошмарном сне не подумал бы у кого-то что-то спрашивать [о влиянии на результаты выборов], зная, как работает эта избирательная система в Латвии.

"Такие вещи в Латвии хорошо упорядочены, и такая [манипуляция результатами] невозможна. Я не нахожусь в политике уже больше года, и хотелось надеяться, что процесс пройдет без меня", - прокомментировал ситуацию TVNET Артис Кампарс.