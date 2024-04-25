"Новое Единство" обратилось в правоохранительные органы для проверки информации о попытках повлиять на выборы в Сейм

"Мы подчеркиваем, что партия "Единство" отвергает, что предпринимала какие-либо действия, которые могли бы быть истолкованы как оказание давления на предпринимателей", - говорится в заявлении, в котором отмечается, что причины, почему подобные заявления появились именно сейчас, непонятны.

Ранее сообщалось, что в передаче Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? глава SOAAR Ренарс Каджулис заявил, что во время выборов в Сейм 2014 года тогдашний генсек "Единства" Артис Кампарс призвал поставщика программного обеспечения для выборов, руководителя IT-компании SOAAR подделать итоги выборов в пользу Солвиты Аболтини.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в четверг заявила, что попросит правоохранительные органы проверить это публично прозвучавшее утверждение.

В свою очередь министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") в четверг в Rīta Panorāma отметила, что заявления Каджулиса абсурдны и поэтому по сути она комментировать не может.

Сам Кампарс отрицает подобные обвинения.

"Мой комментарий очень короткий: это абсурдное утверждение, которое ни в одной части не соответствует действительности", - прокомментировал он порталу TVNET утверждения руководителя предприятия информационных технологий SOAAR Ренара Каджулиса.

Кампарс предположил, что будет искать возможность защитить свою честь и достоинство в суде.

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