Политическое объединение "Новое Единство" обратилось в правоохранительные органам с просьбой расследовать заявления руководителя предприятия информационных технологий SOAAR Ренарса Каджулиса о том, что один из политиков "Единства" якобы пытался повлиять на результаты подсчета голосов на выборах в Сейм в 2014 году.
"Новое Единство" обратилось в правоохранительные органы для проверки информации о попытках повлиять на выборы в Сейм
Как заявил агентству LETA председатель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц, подобные заявления без каких-либо доказательств за месяц до выборов в Европарламент свидетельствуют о намеренной попытке подорвать доверие к избирательной системе.
По словам Юревица, на данный момент есть только "громкое, пустое, драматическое заявление" о "так называемых событиях" десятилетней давности, но если бы существовали факты, их следовало бы "положить на стол" сразу же, в 2014 году. По словам Юревица, в отсутствие доказанных фактов заявления Каджулиса следует рассматривать, скорее, как попытку посеять сомнения в избирательном процессе и демократии в Латвии, что "заставляет задуматься, какой соседней стране выгодны такие заявления".
Юревиц полностью разделяет позицию премьер-министра Эвики Силини, которая попросила правоохранительные органы расследовать публичное заявление Каджулиса.
Как сообщила агентству LETA представитель "Нового Единства" Анна Удре, партия твердо придерживается принципов правового и демократического государства и считает, что обвинения, которые сейчас звучат в публичном пространстве, требуют немедленного ответа от всех учреждений и служб безопасности, участвующих в избирательном процессе.
"Мы подчеркиваем, что партия "Единство" отвергает, что предпринимала какие-либо действия, которые могли бы быть истолкованы как оказание давления на предпринимателей", - говорится в заявлении, в котором отмечается, что причины, почему подобные заявления появились именно сейчас, непонятны.
Ранее сообщалось, что в передаче Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? глава SOAAR Ренарс Каджулис заявил, что во время выборов в Сейм 2014 года тогдашний генсек "Единства" Артис Кампарс призвал поставщика программного обеспечения для выборов, руководителя IT-компании SOAAR подделать итоги выборов в пользу Солвиты Аболтини.
Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в четверг заявила, что попросит правоохранительные органы проверить это публично прозвучавшее утверждение.
В свою очередь министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") в четверг в Rīta Panorāma отметила, что заявления Каджулиса абсурдны и поэтому по сути она комментировать не может.
Сам Кампарс отрицает подобные обвинения.
"Мой комментарий очень короткий: это абсурдное утверждение, которое ни в одной части не соответствует действительности", - прокомментировал он порталу TVNET утверждения руководителя предприятия информационных технологий SOAAR Ренара Каджулиса.
Кампарс предположил, что будет искать возможность защитить свою честь и достоинство в суде.
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