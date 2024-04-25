Прорыв армии РФ у Очеретино в Донецкой области: чем это опасно для Украины

Карта Фото: BBC

Пока что главная проблема российского командования состоит в том, что ему не удаётся расширить зону прорыва у Очеретино, узкий коридор вдоль железной дороги хорошо простреливается, указывает украинский военный обозреватель Константин Машовец.

«Доставка любых предметов материально-технического обеспечения передовым подразделениям 30-й омсбр [отдельная гвардейская мотострелковая бригада — Ред.] противника, которая сейчас действует в районе Очеретино (а это жизненно необходимо для них), превращаются для противника в смертельно опасное дело… Особенно для тех, кто этим занимается», — пишет он.

Однако российская группировка войск «Центр» всё ещё располагает крупными резервами, в том числе танковыми, и наверняка постарается развить свой неожиданный успех у Очеретино. Тем более, что на других направлениях под Авдеевкой таких ощутимых успехов у неё сейчас нет.

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC