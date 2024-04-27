Фото Поэтический турнир в Splendid Palace. Участвовали чемпионы Латвии и других стран

На поэтическом конкурсе, состоявшемся 26 апреля, в состав жюри вошли писатель Рихард Баргайс, поэтесса Инга Пизане и два представителя публики. Как и на других турнирах, организованных арт-центром Totaldobže, зрителям в зале также было предложено высказать свое мнение.

Каждому из 20 поэтов было дано три минуты на чтение или декламацию своего стихотворения. Поэты из Латвии, получившие высший рейтинг, смогут принять участие в Национальном чемпионате Латвии по поэзии 2024 года в ноябре.

Поэтический слэм - это поэтический конкурс, в котором могут принять участие все, кто пишет стихи и хочет прочитать их перед публикой. Выступления участников оценивают жюри и зрители, присваивая баллы от 1 до 10. Половина участников первого тура, получившая высшую оценку, во втором туре могут прочитать еще одно свое стихотворение. Но в финал выходят только трое, получившие высшие оценки во втором туре. Поэтические слэмы выигрывают те, чьи тексты и способ подачи вызвали у зрителей наибольший интерес, волнение и уважение.

Первый поэтический слэм был организован Марком Смитом вместе со своими соратниками в Чикаго в 1986 году, а затем они быстро распространились по всему миру, достигнув Латвии в 2010 году. Первый чемпионат мира по поэтическому слэму прошел в США в 2007 году, а чемпионат мира - в ЮАР в 2022 году. Первый чемпионат Европы прошел в 2012 году в Бельгии.

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