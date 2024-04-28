Видео Задержаны преступники, которые воровали редкие книги по всей Европе

Предполагается, что задержанные являются частью более крупной преступной группы, которая когда-то также ограбила Латвийскую национальную библиотеку.

Редкие произведения Александра Пушкина и Николая Гоголя были украдены из библиотек Европы, а затем проданы на аукционах, проходивших в России.

Преступники представились исследователями с академическими интересами а потом попросили показать им антикварные раритеты.

Позже они посетили библиотеки еще раз, снова попросили показать книги и тайно обменяли их на привезенные с собой подделки отличного качества.

Бывали случаи, когда преступники воровали книги сразу, даже не меняя их на поддельные.

Ранее сообщалось, о краже из Латвийской национальной библиотеки в Риге ценных книг, в том числе произведения Александра Пушкина стоимостью 10 000 евро, в апреле 2022 года.

Из библиотеки были украдены книга Александра Пушкина "Полтава" 1829 года издания, книга "Возропщем" Алексея Крюченых 1913 года выпуска и его же книга "Побѣда над Солнцем" неизвестного года выпуска, сообщила Госполиция.

Стоимость книги Пушкина на российском рынке может составлять около 10 000 - 12 000 евро.

Украденные книги в Латвии не найдены. Латвийская полиция не располагает информацией о том, входит ли в число задержанных человек, совершивший кражу из Национальной библиотеки.

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