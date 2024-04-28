Проживет ли ЕС без российского СПГ, если введет санкции?

Таким образом, в случае введения санкций против СПГ из России у Fluxys может резко упасть загрузка производственных мощностей. С другой стороны, загрузку можно будет вновь быстро увеличить, поскольку Евросоюзу в случае введения санкций все равно придется заменять выпадающие российские объемы импортом из других стран.

Высокий уровень заполнения ПХГ облегчает задачу

Но удастся ли быстро заменить "Ямал СПГ" на других поставщиков - и по каким ценам? Европейский наблюдательный орган в сфере энергетики Acer призывает лишь поэтапно сокращать закупки российского сжиженного газа, указывая на предстоящее в конце 2024 года вероятное прекращение украинского транзита, в результате чего Австрии придется увеличивать закупки СПГ через терминалы в Германии и Италии. В то же время эксперт по энергетике брюссельского аналитического центра Bruegel Георг Цахман (Georg Zachmann) уверен, что удастся. Даже с учетом того, что в Бельгии, по его данным, российский сжиженный газ обеспечивает в этом году 11% потребностей в газе, во Франции 13%, а в Испании 25%. (Германия, напомним, до полномасштабной войны в Украине на 55% зависела от газа из России).

"На мировом рынке сейчас вновь хорошее предложение СПГ, а цены заметно снизились, - подчеркнул Георг Цахман в интервью немецкому порталу tagesschau.de. - Если Европа прекратит покупать российский СПГ, ее порты смогут при помощи той же инфраструктуры импортировать другой сжиженный газ".

Тем более, что производимые на "Ямал СПГ" объемы ведь не исчезнут, а будут перенаправлены в Китай, в результате в Азии снизится спрос на продукцию других производителей, и те предложат дополнительные объемы Европе. А она входит в сезон закачки подземных хранилищ газа с очень комфортным после теплой зимы уровнем заполнения ПХГ: в Германии, на крупнейшем газовом рынке Евросоюза, он составляет 67%, а в среднем по ЕС - почти 62%. При этом в Испании, а это сейчас главный европейский покупатель российского СПГ, газохранилища, по данным Gas Infrastructure Europe, заполнены на 82%.

Так что момент для отказа от российского сжиженного газа представляется достаточно благоприятным: уровень заполнения европейских ПХГ все еще (уже) высокий, до начала следующего отопительного сезона есть полгода, трубопроводный газ стабильно поступает в Евросоюз из Норвегии, Алжира, Азербайджана, а на востоке и юго-востоке все еще из России. Так что у импортеров газа в ЕС достаточно времени довести запасы в газохранилищах до максимума и заблаговременно законтрактовать на мировом рынке на предстоящую зиму необходимые объемы сжиженного газа взамен российскому СПГ.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!