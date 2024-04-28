Медики о специфике работы в бригадах из двух человек на "скорой помощи"

В начале этого года Служба скорой медицинской помощи получила новые автомобили скорой помощи, предназначенные для работы в паре. Введя бригады из двух человек, удалось увеличить количество дежурных бригад, сообщает TV3 Ziņas.
Айвия десять лет работала ассистентом врача в отделении неотложной помощи. Для нее работа в бригаде, состоящей всего из двух человек - врача и водителя, началась с пилотного проекта пять лет назад.
"Когда нам впервые сказали, что нам придется работать в парах, мы подумали, а как? Мы все привыкли работать втроем. Как же тогда будет, как мы можем? Как мы будем работать в паре, что может сделать для нас водитель? Насколько он может помочь? Соответственно, на ассистенте врача, как на руководителе команды, лежит самая большая ответственность", - вспоминает Айвия.
Айвия и ее водитель дежурят в Яунелгаве. "Мы остаемся одни и охватываем весь район. А если поступит высокоприоритетный вызов, мы уже готовы помочь. И соответственно, мы уже начинаем оказывать помощь в этой ситуации до прибытия следующих бригад", - добавляет Айвия.
Водитель также должен пройти программу обучения, в ходе которой он должен не только ознакомиться со всем оборудованием и лекарствами, имеющимися в автомобиле, но и знать, где их найти. Только в этом случае бригада сможет функционировать как хорошо отлаженная машина.
Все время включена рация - таким образом Айвия знает, какую бригаду из соседних городков позвать на помощь, если возникнет необходимость. Она вспоминает, что однажды они первыми пошли на столкновение двух машин - приоритетный вызов.
Айви признается, что работая одна, она испытывает еще большее чувство ответственности.
Из 196 бригад экстренной помощи в Латвии около 30 готовы ежедневно выезжать на вызов парами.
Недавно в Екабпилсе в паре стали работать Екатерина, помощник врача и Эвита, водитель автомобиля, которая также является практикующим врачом.
"Мы очень этого хотели и добились этого, но чтобы попасть в бригаду такого профиля, нам нужно было пройти курсы безопасного вождения, поехать в Даугавпилс волонтером, а потом сдать тест. Мы все выполнили и очень рады работать в такой команде", - рассказала Екатерина.
Работа в паре сильно отличается от работы в обычных бригадах, но вы все равно можете справиться с любым вызовом, потому что всегда можете позвать кого-то на помощь, говорят они.
В службе работает много женщин, однако бригада обычно состоит из двух человек - женщины и мужчины. Екабпилс - одно из редких мест, где есть бригада из двух женщин.
"Один раз, когда мы приехали на вызов, нас встретил мужчина. Когда он увидел, что там сидят две женщины, то, по-моему, он забыл, зачем нас вызвал", - поделилась Эвита.
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