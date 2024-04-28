Медики о специфике работы в бригадах из двух человек на "скорой помощи"

Все время включена рация - таким образом Айвия знает, какую бригаду из соседних городков позвать на помощь, если возникнет необходимость. Она вспоминает, что однажды они первыми пошли на столкновение двух машин - приоритетный вызов.

Айви признается, что работая одна, она испытывает еще большее чувство ответственности.

Из 196 бригад экстренной помощи в Латвии около 30 готовы ежедневно выезжать на вызов парами.

Недавно в Екабпилсе в паре стали работать Екатерина, помощник врача и Эвита, водитель автомобиля, которая также является практикующим врачом.

"Мы очень этого хотели и добились этого, но чтобы попасть в бригаду такого профиля, нам нужно было пройти курсы безопасного вождения, поехать в Даугавпилс волонтером, а потом сдать тест. Мы все выполнили и очень рады работать в такой команде", - рассказала Екатерина.

Работа в паре сильно отличается от работы в обычных бригадах, но вы все равно можете справиться с любым вызовом, потому что всегда можете позвать кого-то на помощь, говорят они.

В службе работает много женщин, однако бригада обычно состоит из двух человек - женщины и мужчины. Екабпилс - одно из редких мест, где есть бригада из двух женщин.

"Один раз, когда мы приехали на вызов, нас встретил мужчина. Когда он увидел, что там сидят две женщины, то, по-моему, он забыл, зачем нас вызвал", - поделилась Эвита.

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