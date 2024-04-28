20 лет со дня вступления Латвии в Евросоюз: на башне Рижского замка будет поднят флаг ЕС

В мероприятии примут участие президент Латвии Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Эвика Силиня, министр иностранных дел Байба Браже и председатель Верховного суда Айгар Струпишс.

В 1999 году в ежегодном докладе о прогрессе стран-кандидатов на вступление в ЕС Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры с Латвией. 9 октября 2002 года Еврокомиссия опубликовала последние доклады о прогрессе стран-кандидатов и рекомендовала странам ЕС завершить переговоры о присоединении с десятью странами-кандидатами, в том числе Латвией.

16 апреля 2003 года в Афинах был подписан договор о присоединении к ЕС. Новые страны-участницы, в том числе Латвия, получили возможность участвовать в работе органов ЕС в статусе наблюдателя.

20 сентября 2003 года в Латвии состоялся всенародный референдум о вступлении в ЕС.

На референдуме "за" проголосовали 66,97%, "против" - 32,26% из проголосовавших 71,49% латвийцев, имеющих право голоса.

10 октября 2003 года Сейм ратифицировал договор о присоединении Латвии к ЕС, и 1 мая 2004 года Латвия стала членом ЕС.

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