Вс, 28.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В субботу спасли двух человек, тонувших в озере в Резекненском крае

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Озеро
Озеро Фото: Schutterstock.com

В субботу, 27 апреля, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) спасли двух человек, тонувших в озере в Резекненском крае, сообщили агентству LETA в службе.

В субботу в 17:20 спасатели прибыли в Пушскую волость Резекненского края, где в озере в 300 метрах от берега опрокинулась лодка с четырьмя людьми.

Два человека самостоятельно добрались до берега, а двух человек, которые держались за лодку, спасатели вытащили на берег.

Люди были переданы врачам скорой помощи.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступил 51 вызов, в том числе 15 вызовов на тушение пожаров, 22 - на спасательные работы, еще 14 вызовов оказались ложными.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх