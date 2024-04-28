В субботу спасли двух человек, тонувших в озере в Резекненском крае

В субботу в 17:20 спасатели прибыли в Пушскую волость Резекненского края, где в озере в 300 метрах от берега опрокинулась лодка с четырьмя людьми.

Два человека самостоятельно добрались до берега, а двух человек, которые держались за лодку, спасатели вытащили на берег.

Люди были переданы врачам скорой помощи.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступил 51 вызов, в том числе 15 вызовов на тушение пожаров, 22 - на спасательные работы, еще 14 вызовов оказались ложными.

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