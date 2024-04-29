Автосалон будущего. Как Китай становится главной автомобильной державой планеты

Китайцы продают похожие машины, но дешевле. Государственный автозавод Dongfeng, например, предлагает в Китае седан eπ 007, внешне похожий на Tesla Model 3, почти на 10 тыс. долларов дешевле. А Volvo, принадлежащая китайской Geely, позиционирует свой EX30 как альтернативу Tesla Model Y, но просит за него на 8 тыс. долларов меньше.

Быстрее, лучше и больше

Китайцы берут не только ценой.

Они превосходят западных конкурентов и числом моделей, и скоростью внедрения разработок в производство. Китайские машины напичканы опциями — от аватаров и интеграции с соцсетями до караоке и автономного вождения.

Китайцы уже привыкли к шикарному набору опций и развлечений в машинах. Салон автомобиля Li Auto Фото: Getty Images

На Пекинском автосалоне в этом году представлены 278 моделей, из них 117 — новые. На рынке уже больше сотни производителей, из них два десятка — крупные, остальные — стартапы.

Конкуренция и разнообразие только нарастают: в прошлом году, например, электромобили взялись производить лидеры рынка смартфонов Huawei и Xiaomi. Как раз в это время американская Apple похоронила собственный проект Apple-мобиля.