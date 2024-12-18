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НВС расследует попадание учебного снаряда в частную собственность

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Фото статьи
Фото: Ekrānšāviņš

На прошлой неделе неразорвавшийся учебный снаряд Национальных вооруженных сил (НВС) попал в частную собственность в Саулкрастском крае, сообщает Panorāma.

Снаряд попал в хозяйственную постройку, повредив как ее, так и вещи в ней. Рядом расположен жилой дом, в котором находились люди.

Заместитель начальника Генштаба НВС бригадный генерал Эгил Лещинский заявил, что расследование проводят ответственные структурные подразделения военной полиции, а также механизированная бригада, дислоцированная в Адажи.

"Когда у нас будут выводы, мы проинформируем общественность", - сказал он.

Пострадавший не обратился в муниципалитет за какой-либо помощью.

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