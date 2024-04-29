Фото В США из-за торнадо погибли пять человек, в том числе младенец

Торнадо в американских штатах Оклахома и Айова унесли жизни пяти человек, еще около 100 человек пострадали, сообщает АР.
В Оклахоме погибли четыре человека, среди них - четырехмесячный младенец, сообщила Служба по чрезвычайным ситуациям округа Хьюз.
В центре города Сальфер торнадо разрушило здания, перевернуло автомобили и автобусы.
"В масштаб разрушений сложно поверить", - заявил во время посещения города губернатор Кевин Стит.
В Сальфере пострадали 30 человек, в том числе несколько посетителей бара, мимо которого пронеслось торнадо, сказал губернатор.
Больницы штата сообщили примерно о 100 пострадавших.
Более 20 000 человек остались без электричества.
С пятницы на центральные штаты США обрушилось несколько торнадо.
Власти штата Айова сообщили в воскресенье, что мужчина, получивший серьезные травмы в пятничном торнадо, скончался.
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