Фото В США из-за торнадо погибли пять человек, в том числе младенец

В Оклахоме погибли четыре человека, среди них - четырехмесячный младенец, сообщила Служба по чрезвычайным ситуациям округа Хьюз.

Фото: Reuters/ScanPix

В центре города Сальфер торнадо разрушило здания, перевернуло автомобили и автобусы.

"В масштаб разрушений сложно поверить", - заявил во время посещения города губернатор Кевин Стит.

Фото: Ken Miller/AP/Scanpix

В Сальфере пострадали 30 человек, в том числе несколько посетителей бара, мимо которого пронеслось торнадо, сказал губернатор.

Больницы штата сообщили примерно о 100 пострадавших.

Более 20 000 человек остались без электричества.

С пятницы на центральные штаты США обрушилось несколько торнадо.

Власти штата Айова сообщили в воскресенье, что мужчина, получивший серьезные травмы в пятничном торнадо, скончался.

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