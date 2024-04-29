Фото Задержана группа наркодилеров. Организатор руководил ею из тюрьмы

23 апреля полиция задержала четырех человек - мужчин 1968 и 1976 годов рождения, женщину 1981 года рождения и мужчину 1979 года рождения, который уже находится в месте лишения свободы по другому уголовному делу.

По информации полиции, задержанные занимались реализацией наркотических и психотропных веществ, используя систему тайников и мессенджер Telegram.

Организатор находился в одном из латвийских мест лишения свободы и координировал действия участников группировки, задачей которых было хранить, фасовать и размещать в тайниках наркотические вещества, а также контролировать финансовый поток.

Фото: Valsts policija

В целом было проведено девять обысков по месту жительства лиц и в их автомобилях, в результате чего было изъято примерно 1,5 килограмма амфетамина, различные предметы для расфасовки амфетамина - электронные весы, пакетики, уже расфасованный амфетамин, а также один автомобиль марки Volkswagen.

К мужчине 1968 года рождения применена мера пресечения в виде заключения под стражу. К мужчине 1976 года рождения и женщине 1981 года рождения применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Предполагаемый организатор продолжает отбывать тюремное заключение по другому уголовному делу, и, если его вина будет доказана в соответствии с законом, он будет привлечен к ответственности в рамках этого уголовного процесса.

Фото: Valsts policija

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