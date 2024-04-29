Фото, видео Погоня в Огре: мужчину за нападение на полицейского приговорили к тюремному сроку

В связи с этим Верховный суд постановил, что апелляционный суд не оценил все доказательства по делу в целом и во взаимосвязи друг с другом, определил для отдельных доказательств более высокий уровень достоверности, чем для других, некоторым доказательствам не дал оценку, а некоторые заключения не соответствуют доказательствам, полученным по делу.

Как сообщалось, 24 июля 2019 года полицейские произвели не менее 15 выстрелов в сторону мужчины, ранее осужденного за угон автомобиля.

Pakaļdzīšanās uz Maskavas ielas Rumbulā. Policijas buss vnk lidoja @breakinglv pic.twitter.com/JTZQ8wWoUk — Laurijs Svirskis (@laurijss) July 24, 2019

24 июля около семи часов вечера в полицию поступила информация от жителей о том, что по улице Краста в Риге движется автомобиль Audi A6, водитель которого ведет себя неподобающим образом. Два экипажа патрульной полиции пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился требованиям стражей порядка. На улице Маскавас беглеца попытались заблокировать, но тот протаранил машину правоохранителей и продолжил бегство.

В этот момент в дело вмешался экипаж Рижской муниципальной полиции, который также пытался задержать водителя, но безуспешно - экипаж потерпел аварию.

Тем временем автомобиль беглеца врезался в другие машины. Женщина и ребенок, находившиеся в тот момент в одной из машин, получили незначительные травмы. Покинув территорию Риги, нарушитель набрал скорость более 200 километров в час.

​В погоне участвовали сотрудники Саласпилсского полицейского участка и Огрской полиции, которые пытались создать зону блокирования. В окрестностях Огре полицейские для остановки машины применили огнестрельное оружие, произведя не менее 15 выстрелов. Часть выстрелов попала в тело мужчины, а на завершающем этапе погони водитель вызвал аварию с полицейским на мотоцикле, в результате чего последний сломал ногу.

Позже было установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!