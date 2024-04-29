Фото, видео Погоня в Огре: мужчину за нападение на полицейского приговорили к тюремному сроку

Департамент уголовных дел Верховного суда (ВС) 25 апреля оставил в силе решение окружного суда в части, по которой мужчина был признан виновным в нападении на представителя власти в ходе осуществления им законной служебной деятельности в Огре и приговорен к лишению свободы сроком на один год, сообщили агентству LЕТА в ВС.
Решение окружного суда отменено и дело направлено на новое рассмотрение в части, в которой подсудимый был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, управляя транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, в результате чего потерпевший получил тяжкие телесные повреждения.
Мужчина обвинялся в нарушении правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств, совершенном лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения, и повлекшем по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений потерпевшему либо смерть.
Галерея: Погоня из Риги до Огре
Он также обвиняется в нападении на представителя власти или иное должностное лицо в ходе осуществления им законной служебной деятельности, что наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.
Согласно выводам суда низшей инстанции, полицейский получил информацию о том, что в Риге некий человек управляет автомобилем, предположительно, находясь под воздействием наркотиков или других одурманивающих веществ. Заметив подозрительный автомобиль, он начал преследовать его, неоднократно призывая остановиться через громкоговоритель. Автомобиль остановился, но водитель не подчинился дальнейшим законным требованиям полицейского.
Видео: Погоня из Риги до Огре
В тот момент, когда полицейский попытался заставить водителя выйти из машины, тот начал стремительно двигаться в его сторону, создавая угрозу здоровью и жизни сотрудника полиции, и преследование продолжилось. Водитель продолжал ехать по территории Огре, игнорируя требования полицейских и превышая скорость, и в конце концов резко затормозил, что привело к столкновению с полицейским мотоциклом, ехавшим сзади. Водитель мотоцикла получил серьезные травмы, не угрожающие жизни.
Обвиняемый утверждал, что намеревался избежать задержания, а не нападать на полицейского. Окружной суд сослался на прецедентное право и заявил, что решающее значение имеет не причина, по которой обвиняемый пытался избежать задержания, а его преднамеренные насильственные действия. Сенат постановил, что в кассационной жалобе обвиняемого не приведены доводы, которые могли бы служить основанием для отмены решения окружного суда в этой части.
🚨 Šaušana #Ogre #Latvija!!! 🚨— BreakingLV (@breakinglv) July 24, 2019
Policijas pakaļdzīšanās, bēgošam autovadītājam, noslēdzās ar šaušanu. Auto bēdzis no Rīgas, bet tika sadzīts Ogrē, kur policija atklāja šaušanu. Rīgā pakaļdzīšanās laikā avarēja pašvaldības policijas mikroautobuss.
📹 Donchix Podzins (ar skaņu) pic.twitter.com/oqNhEQBNNL
Подсудимый утверждал, что инкриминируемые ему преступления, в том числе резкое торможение, были совершены под воздействием наркотических средств, однако доказательства, касающиеся влияния выстрела в голову на его способность адекватно контролировать ситуацию на дороге и логически планировать свои действия, не были оценены.
В связи с этим Верховный суд постановил, что апелляционный суд не оценил все доказательства по делу в целом и во взаимосвязи друг с другом, определил для отдельных доказательств более высокий уровень достоверности, чем для других, некоторым доказательствам не дал оценку, а некоторые заключения не соответствуют доказательствам, полученным по делу.
Как сообщалось, 24 июля 2019 года полицейские произвели не менее 15 выстрелов в сторону мужчины, ранее осужденного за угон автомобиля.
Pakaļdzīšanās uz Maskavas ielas Rumbulā. Policijas buss vnk lidoja @breakinglv pic.twitter.com/JTZQ8wWoUk— Laurijs Svirskis (@laurijss) July 24, 2019
24 июля около семи часов вечера в полицию поступила информация от жителей о том, что по улице Краста в Риге движется автомобиль Audi A6, водитель которого ведет себя неподобающим образом. Два экипажа патрульной полиции пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился требованиям стражей порядка. На улице Маскавас беглеца попытались заблокировать, но тот протаранил машину правоохранителей и продолжил бегство.
В этот момент в дело вмешался экипаж Рижской муниципальной полиции, который также пытался задержать водителя, но безуспешно - экипаж потерпел аварию.
Тем временем автомобиль беглеца врезался в другие машины. Женщина и ребенок, находившиеся в тот момент в одной из машин, получили незначительные травмы. Покинув территорию Риги, нарушитель набрал скорость более 200 километров в час.
В погоне участвовали сотрудники Саласпилсского полицейского участка и Огрской полиции, которые пытались создать зону блокирования. В окрестностях Огре полицейские для остановки машины применили огнестрельное оружие, произведя не менее 15 выстрелов. Часть выстрелов попала в тело мужчины, а на завершающем этапе погони водитель вызвал аварию с полицейским на мотоцикле, в результате чего последний сломал ногу.
Позже было установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.
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