СМИ: США купили у Казахстана 80 списанных советских самолетов для Украины

Речь идет о бомбардировщиках Су-24, истребителях МиГ-23 и МиГ-29, а также истребителях-бомбардировщиках МиГ-27. Все самолеты, проданные Казахстаном, оказались непригодными к эксплуатации и были проданы на утилизацию. Правила аукциона предусматривали, что списанные самолеты могут быть проданы и иностранным покупателям.

По информации The Kyiv Post, украинская армия разберет эти самолеты для использования на запчасти. Некоторые из них также можно использовать в качестве ложных целей на аэродромах.

Всего на аукционе Казахстан предложил 117 самолетов. В регламенте аукциона подчеркивается, что эти самолеты отслужили свой срок и непригодны к использованию.

Казахстан выставил самолеты на продажу 26 октября прошлого года. Пока неясно, переданы ли уже эти самолеты Украине.

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