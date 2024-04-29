Скандал с хищением средств BaltCap в Литве: что известно на данный момент?

По утверждению OB Holding 1, дело должно рассматриваться в судах Эстонии, поскольку там местонахождение ответчика по иску.

Компании Zvirgzdaiciu energija, Nullus и Moelta инфраструктурного фонда BaltCap подали иск в Вильнюсский окружной суд к компаниям Olympic Casino и OB Holding 1 о возврате финансового имущества и возмещении ущерба на 16,6 млн евро.

Однако, если суд не удовлетворит это требование, он просит присудить компаниям солидарную компенсацию ущерба в той же стоимости от Степукониса и Olympic Casino Group Baltija – не более чем 3,5 млн евро, а солидарно от Степукониса и OB Holding 1 — не более чем на 26,05 млн евро.

22 марта Степуконис был освобожден из вильнюсской тюрьмы после почти шестинедельного заключения. Ему надели ножной браслет и назначили три месяца интенсивного надзора.

Два досудебных расследования в отношении Степукониса проводятся под надзором Европейской прокуратуры (EPPO). В одном из них его официально подозревают в хищении не менее 27 миллионов евро из компаний инфраструктурного фонда BaltCap. Представители BaltCap заявили, что из компаний фонда могло исчезнуть около 40 миллионов евро.

Второе досудебное расследование касается дела, по которому расследование было закрыто в 2022 году, но недавно возобновлено. Речь идет о переводе 3,9 млн евро на счет Степукониса в платежной платформе Paysera, полученном от польской компании за продажу акций.

Как сообщалось, украденные средства он потратил на азартные игры и рискованные инвестиции.

Европейский уполномоченный прокурор Дарюс Карчинскис, курирующий досудебное расследование по этому делу, ранее заявил, что Степуконис "полностью не отрицает свою вину", но приводит "свою версию событий", которая будет проверена.

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