Фото Не менее четырех человек погибли при ракетном ударе России по Одессе

В результате нападения были убиты четверо мирных жителей - три женщины и один мужчина.

Среди раненых двое детей - пятилетняя девочка с ушибами грудной клетки и 16-летний подросток с ранениями средней тяжести, рассказал глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что большинство пострадавших во время нападения гуляли по черноморскому побережью.

Из 32 раненых 25 госпитализированы, в том числе двое детей и беременная женщина. Шестеро из раненых взрослых находятся в реанимации.

В результате удара был нанесен ущерб жилым зданиям и гражданской инфраструктуре. Ракеты попали в студенческий дворец Одесской юридической академии, который из-за необычной формы здания жители называют "Замком Гарри Поттера".

Предположительно, удар был нанесен с помощью баллистической ракеты, оснащенной кассетными боеприпасами.

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