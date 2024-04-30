Видео Не ответила на несколько сообщений. В квартире в Риге нашли мертвую женщину

Некий мужчина вместе с близкими отправился в Ригу, на ул. Патверсмес, навестить свою мать, от которой долгое время не получал никаких известий. На стук в дверь никто не отозвался, поэтому родственники вызвали оперативные службы. К сожалению, женщину нашли в квартире без признаков жизни, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
Квартира находилась на шестом этаже, дверь взломали пожарные.
Соседи отмечают, что женщине нравилось зажигать в доме свечу, поэтому жильцы дома были встревожены возможным задымлением. В свою очередь, другая соседка подчеркивает, что женщина жила одна и ее бытовые условия были не самыми лучшими.
"Говорят, там плохая квартира. Я слышала это от соседей, что там, мне кажется, социальная квартира. Значит, те, кому она принадлежит, были неблагополучной семьей", - рассказала жительница дома.
Скорее всего, внезапная смерть женщины была вызвана какими-то проблемами со здоровьем.
Видео: Сюжет Degpunktā
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