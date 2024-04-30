Как бывший российский военный вместе с женой организовывал операции саботажа в Европе

Согласно полученным The Insider данным о путешествиях и пересечении границ, Елена Шапошникова "тайно" получила российский паспорт, который использовала для того, чтобы дважды - в декабре 2015 года и декабре 2017 года - отправиться в Россию. The Insider утверждает, что во время первого путешествия ей было присвоено звание Героя России. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее следователь Христо Грозев сообщал, что офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига также получили звание Героя России за взрывы на складах в Чехии.

Елена и Николай Шапошниковы отказались приехать в Чехию на допрос, поэтому с ними беседовали представители греческих и болгарских учреждений. Они утверждали, что все их связи с членами ГРУ были "личными" или управлялись "Имексом" в связи с бизнес-интересами. По их словам, они не знали, что Капинос и Аверьянов являются сотрудниками российских разведслужб, и сознательно не помогали ГРУ ни в одной из операций саботажа.

Николай Шапошников скончался в феврале 2024 года. Причина смерти неизвестна, а The Insider утверждает, что Шапошников якобы начал злоупотреблять спиртным после того, как стал обвиняемым в расследовании, проведенном чешской полицией. Елена Шапошникова живет в Греции.

Чехия в 2021 году обвинила РФ в организации взрыва на оружейных складах в восточной части Чехии, произошедшего 16 октября 2014 года, что привело к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через шесть с половиной лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этого саботажа.

В этой связи Прага выдворила 18 российских дипломатов, в ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. После этого Чехия заявила, что выдворяет еще около 70 сотрудников российского посольства. Ряд стран ЕС присоединились к выдворению российских дипломатов, солидаризировавшись с Чехией.

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