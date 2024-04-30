Как бывший российский военный вместе с женой организовывал операции саботажа в Европе

Бывший российский военный Николай Шапошников и его родившаяся в Киеве жена Елена помогали Главному разведывательному управлению России организовывать саботажи в Европе, сообщает The Insider.
Шапошниковы - граждане Чехии, которые переехали в страну в начале 90-х годов. По данным публикации, у Елены Шапошниковой есть паспорт с номером, забронированным для сотрудников российских разведслужб. Чешские власти подозревают Шапошниковых в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
Николай три года воевал в Афганистане. В 1989 году он был исключен из Компартии Советского Союза за "повторную кражу бензина и аккумуляторов из армии", а затем уволен со службы. Вскоре после этого он вернулся в страну и попросил политического убежища, показав свое исключение из партии. В августе 1991 года ему было предоставлено политическое убежище, а несколькими месяцами позже такой же статус получили его жена Елена и оба их маленьких ребенка. В 1999 году после нескольких отказов Николай получил чешское гражданство, а Елена получила чешский паспорт в 2004 году.
В начале 2000-х Шапошников получил работу в оружейном торговом предприятии "Имекс". Его возглавляет Петр Бернатик, бывший "секретный информатор" Службы госбезопасности Чехословакии. В публикации говорится, что Шапошников искал для компании новых клиентов. "Имекс" был арендатором складов во Врбетице, где в октябре 2014 года произошли взрывы.
В мае 2022 года чешское издание "Респект" сообщало, что в отношении Николая и Елены Шапошниковых возбуждено уголовное дело о шпионаже. Полиция Чехии получила доступ к переписке между Шапошниковыми и главой военной части ГРУ генералом Андреем Аверьяновым.
"Содержание электронных писем представляло собой конфиденциальную информацию о складах вооружения, таких как военное снаряжение", - утверждал источник публикации.
Издание также отмечает, что 25 апреля 2014 года офицер ГРУ Алексей Капинос прибыл в Салоники по дипломатическому паспорту. Шапошников назвал его "другом семьи" чешских следователей. Днем ранее трое сотрудников 29155-й военной части ГРУ прибыли в Болгарию, где была совершена попытка отравить местного предпринимателя Емельяна Гебрева. Сам бизнесмен рассказал изданию The Insider, что Шапошников познакомился с ним еще в 2012 году и "активно навязывал коммуникацию".
В момент отравления Гебрев считался поставщиком боеприпасов украинской армии. Два источника, причастных к закупкам оружия в Украине в то время, рассказали изданию, что после отравления Гебрева Николай Шапошников предложил "покупателям из украинского правительства надежную замену" Гебреву. Украина не закупила боеприпасы у предложенного поставщика из-за неудовлетворительного качества товаров.
Согласно информации чешской полиции, Елена Шапошникова по электронной почте предоставила генералу Аверьянову информацию о дальнейшей продаже оружия, которую ее муж раскрыл во время работы в "Имексе".
Считается, что ГРУ использовало эту информацию для операций саботажа, если бы эти поставки нанесли ущерб российским военным интересам. Следователи полагают, что Шапошников как минимум трижды обеспечивал физический доступ к хранилищам, которыми владеет "Имекс", чтобы офицеры ГРУ могли установить там дистанционные детонаторы.
Согласно полученным The Insider данным о путешествиях и пересечении границ, Елена Шапошникова "тайно" получила российский паспорт, который использовала для того, чтобы дважды - в декабре 2015 года и декабре 2017 года - отправиться в Россию. The Insider утверждает, что во время первого путешествия ей было присвоено звание Героя России. Официального подтверждения этой информации нет.
Ранее следователь Христо Грозев сообщал, что офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига также получили звание Героя России за взрывы на складах в Чехии.
Елена и Николай Шапошниковы отказались приехать в Чехию на допрос, поэтому с ними беседовали представители греческих и болгарских учреждений. Они утверждали, что все их связи с членами ГРУ были "личными" или управлялись "Имексом" в связи с бизнес-интересами. По их словам, они не знали, что Капинос и Аверьянов являются сотрудниками российских разведслужб, и сознательно не помогали ГРУ ни в одной из операций саботажа.
Николай Шапошников скончался в феврале 2024 года. Причина смерти неизвестна, а The Insider утверждает, что Шапошников якобы начал злоупотреблять спиртным после того, как стал обвиняемым в расследовании, проведенном чешской полицией. Елена Шапошникова живет в Греции.
Чехия в 2021 году обвинила РФ в организации взрыва на оружейных складах в восточной части Чехии, произошедшего 16 октября 2014 года, что привело к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через шесть с половиной лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этого саботажа.
В этой связи Прага выдворила 18 российских дипломатов, в ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. После этого Чехия заявила, что выдворяет еще около 70 сотрудников российского посольства. Ряд стран ЕС присоединились к выдворению российских дипломатов, солидаризировавшись с Чехией.
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