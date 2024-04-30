Онкологический уход заявляют в качестве национального приоритета на 2025-2027 годы

Инициатива включает в себя политическую поддержку онкологии как национального приоритета здравоохранения, планирование межсекторальных действий для решения проблем скрининга, более активное привлечение экспертов на уровне государственных служб, новый амбициозный план по оказанию онкологической помощи. Предусмотрены экспертные семинары по вопросам удовлетворенности пациентов, детской онкологии, скрининга, специфической профилактики, диагностики, качества лечения, доступа к услугам и лекарствам, медицинских данных и ракового регистра.

Меры также включают повышение осведомленности населения, изменение стереотипа о раке как о смертельном заболевании - с привлечением латвийских высших учебных заведений и СМИ в качестве партнеров.

Публично объявив онкологическую помощь национальным приоритетом, Минздрав 2 мая организует дискуссию на тему "Онкологическая помощь - национальный приоритет". Дискуссию откроют премьер-министр Эвика Силиня и министр здравоохранения Абу Мери.

Во время дискуссии ведущие латвийские эксперты в области онкологии расскажут о наиболее важных направлениях в онкологической помощи и ее планировании, выделив аспекты междисциплинарного сотрудничества, здравоохранения на основе ценностей и эффективного управления.

По данным Министерства здравоохранения, смертность от рака является второй основной причиной смерти в Латвии. Слишком позднее обнаружение болезни делает лечение гораздо более дорогим и снижает шансы на выживание, однако вовремя диагностированный рак поддается лечению.

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