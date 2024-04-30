Вайра Вике-Фрейберга: Мне стыдно за неиспользованные Латвией возможности ЕС

Вступление в Евросоюз общество ожидало с большими надеждами, чтобы Латвия стала современным и демократическим государством.

Экс-президент уверена, что мы не использовали все предоставленные Евросоюзом возможности. "Были десятки миллионов, которые мы не освоили. Просто не освоили, потому что не были подготовлены проекты, не были способны их подготовить и показать Европе, что заслуживает сожаления".

Вайра Вике-Фрейберга отметила, что по ряду показателей Латвия отстает от соседних стран.

"Мне стыдно за это. Я не знаю, как другие люди чувствуют, но мне стыдно за это. Я работала над тем, чтобы Латвия не была на такой позиции. Восемь лет я делала то, что умела или что могла. Думаю, были результаты. Но я напрягалась. Я работала очень тяжело. Если будущие поколения выбирают жизнь легче и думают, что не нужно напрягаться, то вот эти результаты", - сказала экс-президент.

Она отметила, что в Латвии слишком много застрявших и нереализованных вовремя проектов. Вике-Фрейберга предлагает свой взгляд на то, как можно улучшить ситуацию: "Пусть думают вперед немного. Не только до следующих выборов. Во всей Европе и во всем демократическом мире это аксиома номер один. Латыши могут быть такими замечательными спортсменами, такими замечательными музыкантами, наши писатели, поэты получают признание во всем мире. Почему мы не можем с проектами достичь такого уровня?".

"Латвия может! Там надо доработать. Но нужен кто-то, у кого есть рвение и есть видение и кто готов напрягаться и стараться", - заключила Вайра Вике-Фрейберга.

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