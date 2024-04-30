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Суд приговорил 83-летнего священника к 10 годам тюрьмы за насилие над детьми

rus.tvnet.lv/LETA
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Schmidt_Alex/Shutterstock

За сексуальное насилие над пятью девочками в Талсинском крае Курземский районный суд приговорил 83-летнего священника к десяти годам тюрьмы, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Мужчина 1941 года рождения обвиняется в том, что в период с августа 2018 года по апрель 2022 года с целью удовлетворения полового влечения при физическом контакте с телом потерпевших совершал действия сексуального характера с пятью девочками в возрасте от семи до 16 лет против их воли, пользуясь доверием и в четырех случаях - беспомощным состоянием.

Мужчина также обвиняется в совершении действий сексуального характера без физического контакта с телом потерпевших с целью вызвать в них половой инстинкт.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорил его к лишению свободы на десять лет и пробационному надзору на три года.

Согласно обвинению, мужчина, находясь наедине с какой-либо из пострадавших, пользуясь беспомощным состоянием девочек, а именно тем, что четыре пострадавшие девочки в силу своего малолетнего возраста и индивидуально-психологических особенностей не могли понять характер и значение совершаемых с ними действий, а также используя свой авторитет - будучи приходским священником, - с целью удовлетворения полового влечения при физическом контакте с телом потерпевших совершал сексуальные действия.

В результате противоправных действий обвиняемого мужчины были поставлены под угрозу половая неприкосновенность, нравственность и нормальное физическое и духовное развитие пострадавших девочек.

Назначенным судом наказанием прокурор удовлетворена и не планирует просить суд подготовить полный приговор.

Остальные участвующие в процессе лица могут обжаловать приговор в Курземском окружном суде.

Прокуратура напоминает, что при малейших подозрениях, что ребенок мог пострадать от сексуального или иного рода насилия, необходимо немедленно обращаться в Государственную полицию.

Ранее сообщалось, что в последние годы в преступлениях сексуального характера обвинялись и другие священники. Рижский городской суд 9 мая планирует продолжить рассмотрение уголовного дела, по которому прежний декан Рижской церкви Святого Альберта Кришьянис Дамбергс обвиняется в сексуальном использовании ребенка в помещениях церкви.

По другому делу в суде первой инстанции за преступление сексуального характера вместе с еще одним мужчиной обвиняется священник Резекненско-Аглонского диоцеза Павел Зейля.

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