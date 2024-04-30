Суд приговорил 83-летнего священника к 10 годам тюрьмы за насилие над детьми

Мужчина 1941 года рождения обвиняется в том, что в период с августа 2018 года по апрель 2022 года с целью удовлетворения полового влечения при физическом контакте с телом потерпевших совершал действия сексуального характера с пятью девочками в возрасте от семи до 16 лет против их воли, пользуясь доверием и в четырех случаях - беспомощным состоянием.

Мужчина также обвиняется в совершении действий сексуального характера без физического контакта с телом потерпевших с целью вызвать в них половой инстинкт.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорил его к лишению свободы на десять лет и пробационному надзору на три года.