Суд приговорил 83-летнего священника к 10 годам тюрьмы за насилие над детьми

За сексуальное насилие над пятью девочками в Талсинском крае Курземский районный суд приговорил 83-летнего священника к десяти годам тюрьмы, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Мужчина 1941 года рождения обвиняется в том, что в период с августа 2018 года по апрель 2022 года с целью удовлетворения полового влечения при физическом контакте с телом потерпевших совершал действия сексуального характера с пятью девочками в возрасте от семи до 16 лет против их воли, пользуясь доверием и в четырех случаях - беспомощным состоянием.
Мужчина также обвиняется в совершении действий сексуального характера без физического контакта с телом потерпевших с целью вызвать в них половой инстинкт.
Суд признал обвиняемого виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорил его к лишению свободы на десять лет и пробационному надзору на три года.
Согласно обвинению, мужчина, находясь наедине с какой-либо из пострадавших, пользуясь беспомощным состоянием девочек, а именно тем, что четыре пострадавшие девочки в силу своего малолетнего возраста и индивидуально-психологических особенностей не могли понять характер и значение совершаемых с ними действий, а также используя свой авторитет - будучи приходским священником, - с целью удовлетворения полового влечения при физическом контакте с телом потерпевших совершал сексуальные действия.
В результате противоправных действий обвиняемого мужчины были поставлены под угрозу половая неприкосновенность, нравственность и нормальное физическое и духовное развитие пострадавших девочек.
Назначенным судом наказанием прокурор удовлетворена и не планирует просить суд подготовить полный приговор.
Остальные участвующие в процессе лица могут обжаловать приговор в Курземском окружном суде.
Прокуратура напоминает, что при малейших подозрениях, что ребенок мог пострадать от сексуального или иного рода насилия, необходимо немедленно обращаться в Государственную полицию.
Ранее сообщалось, что в последние годы в преступлениях сексуального характера обвинялись и другие священники. Рижский городской суд 9 мая планирует продолжить рассмотрение уголовного дела, по которому прежний декан Рижской церкви Святого Альберта Кришьянис Дамбергс обвиняется в сексуальном использовании ребенка в помещениях церкви.
По другому делу в суде первой инстанции за преступление сексуального характера вместе с еще одним мужчиной обвиняется священник Резекненско-Аглонского диоцеза Павел Зейля.
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