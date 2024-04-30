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Планируют ужесточить наказание за использование дискредитирующих дипфейков на выборах

rus.tvnet.lv/LETA
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Избирательный ящик
Избирательный ящик Фото: Zane Bitere / LETA

Юридическая комиссия Сейма во вторник одобрила к окончательному рассмотрению поправки к Уголовному закону, которые ужесточают уголовную ответственность за использование технологии дипфейка для создания дискредитирующих материалов на выборах.

За умышленное изготовление с помощью технологии дипфейка и распространение заведомо ложной и дискредитирующей информации о партиях, их объединениях и кандидатах на выборах в Сейм, самоуправления и Европарламент во время предвыборной агитации или в день выборов планируется ввести наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора или общественных работ.

Также комиссия одобрила предложение министра внутренних дел Рихарда Козловскиса ввести тюремное заключение сроком до пяти лет за умышленное препятствование свободному осуществлению избирательного права и права быть избранным, используя автоматизированные системы обработки данных.

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