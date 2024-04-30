Планируют ужесточить наказание за использование дискредитирующих дипфейков на выборах

За умышленное изготовление с помощью технологии дипфейка и распространение заведомо ложной и дискредитирующей информации о партиях, их объединениях и кандидатах на выборах в Сейм, самоуправления и Европарламент во время предвыборной агитации или в день выборов планируется ввести наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора или общественных работ.