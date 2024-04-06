Козловскис предложил наказывать серьезным тюремным сроком за дипфейки на выборах

Предложение предусматривает, что лицу, которое сознательно препятствует свободному осуществлению права голосовать и быть избранным, используя автоматизированную систему обработки данных, грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

В настоящее время Уголовный закон уже предусматривает наказание за умышленное воспрепятствование лицу свободно избирать депутатов и быть избранным или свободно участвовать в народном голосовании, свободно участвовать в сборе подписей за выдвижение закона или референдума либо в поддержку европейской инициативы граждан, если воспрепятствование осуществлено с применением насилия, обмана, угроз, подкупа или иным незаконным способом.

Предложение Министерства внутренних дел (МВД) предусматривает, что вышеупомянутые деяния, если они совершены с использованием автоматизированной системы обработки данных, будут наказываться лишением свободы на срок до пяти лет, или временным лишением свободы, или пробационным надзором, или денежным штрафом.

Таким образом, в случаях, если соответственные действия будут осуществлены с использованием депфейк-технологий, они будут признаны особенно вредными и за них будет грозить более суровое наказание, указал Козловскис.

В обосновании предложения МВД указано, что такое преступное деяние будет классифицироваться как тяжкое преступление, что даст больше полномочий проводящим уголовный процесс должностным лицам и снизит вероятность того, что преступники уйдут от уголовной ответственности.

Как уже сообщалось, Сейм концептуально поддержал поправки к Уголовному закону, предусматривающие наказание за использование дипфейк-технологий для влияния на процесс выборов.

Поправки подали коалиционные депутаты Андрей Юдин, Агнесе Краста, Айнар Латковский, Андрис Шуваев и Гунар Кутрис.

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