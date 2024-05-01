Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента Грузии. В МВД заявили, что акция вышла за рамки закона

«Протест участников митинга на проспекте Руставели в районе здания парламента вышел за рамки, установленные законом о свободе выражения мнений и мирных собраниях, и принял насильственный характер. Несмотря на многочисленные обращения полицейских, [протестующие] не выполняют законные требования правоохранителей. Участники акции противостоят правоохранителям словесно и физически, а также бросают в их сторону различные предметы», — говорится в заявлении МВД.

После этого спецназ начал активно вытеснять участников акции с территории возле парламента, оставив им только один путь для отхода.

Фото: AFP

Полиция задерживает участников акции Фото: EPA

Участники акции прошли шествием к зданию парламента Фото: AFP

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который, как заявляет оппозиция, списан с российского закона об «иноагентах», был одобрен в первом чтении в середине апреля.

Оппозиция третью неделю проводит акции протеста, которые нередко перерастают в стычки с полицией и спецназом.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что поддерживает протестующих, и обещала наложить на этот закон вето в случае принятия.

Законопроект уже во второй раз был предложен правящей партией «Грузинская мечта». В марте прошлого года партия была вынуждена отозвать его после масштабных протестов.

Новый законопроект практически полностью повторяет прежний, однако формулировка «агент иностранного влияния» в нем заменена на термин «проводящая интересы иностранной силы организация».

Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве проводящей интересы иностранной силы организации.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что подобное законодательство необходимо для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов.

Однако оппозиционные партии и независимые журналисты называют его «российским законом» за сходство с принятым в России в 2012 году законодательством об «иностранных агентах».

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