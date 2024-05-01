Полиция и спецназ оттеснили протестующих от здания парламента Грузии, где во вторник проходила очередная акция против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который парламент рассматривал во втором чтении.
Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента Грузии. В МВД заявили, что акция вышла за рамки закона
Парламентарии во вторник не успели завершить обсуждение законопроекта и перенесли его на среду.
Изначально МВД Грузии призвало участников митинга разблокировать выходы из здания, после чего начались задержания. Одновременно полиция начала применять перцовый газ против митингующих, пытаясь оттеснить их от служебного входа в парламент.
«Министерство внутренних дел применило специальные средства в соответствии с действующим законодательством. Участники митинга вступали в словесное и физическое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов, бросали в их сторону различные предметы», — говорилось в заявлении ведомства.
Незадолго до полуночи по местному времени журналисты на месте событий сообщили, что спецназ начал разгон митинга, применив слезоточивый газ и водометы.
Судя по кадрам, которые транслировали грузинские телеканалы, полиция оттеснила толпу и сначала перекрыла улицу, которая ведет к служебному входу в парламент, а затем начала освобождать весь проспект Руставели.
МВД Грузии заявило, что протест «принял насильственный характер», поэтому власти приступают к реализации «предусмотренных законом мер по восстановлению общественного порядка».
«Протест участников митинга на проспекте Руставели в районе здания парламента вышел за рамки, установленные законом о свободе выражения мнений и мирных собраниях, и принял насильственный характер. Несмотря на многочисленные обращения полицейских, [протестующие] не выполняют законные требования правоохранителей. Участники акции противостоят правоохранителям словесно и физически, а также бросают в их сторону различные предметы», — говорится в заявлении МВД.
После этого спецназ начал активно вытеснять участников акции с территории возле парламента, оставив им только один путь для отхода.
Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который, как заявляет оппозиция, списан с российского закона об «иноагентах», был одобрен в первом чтении в середине апреля.
Оппозиция третью неделю проводит акции протеста, которые нередко перерастают в стычки с полицией и спецназом.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что поддерживает протестующих, и обещала наложить на этот закон вето в случае принятия.
Законопроект уже во второй раз был предложен правящей партией «Грузинская мечта». В марте прошлого года партия была вынуждена отозвать его после масштабных протестов.
Новый законопроект практически полностью повторяет прежний, однако формулировка «агент иностранного влияния» в нем заменена на термин «проводящая интересы иностранной силы организация».
Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве проводящей интересы иностранной силы организации.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что подобное законодательство необходимо для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов.
Однако оппозиционные партии и независимые журналисты называют его «российским законом» за сходство с принятым в России в 2012 году законодательством об «иностранных агентах».
Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку
- В Тбилиси снова протестовали против закона об «иноагентах». Произошли столкновения с полицией
- Парламент Грузии принял в первом чтении «закон об иноагентах». Его обсуждение вызвало протесты
- Третий день масштабных протестов в Тбилиси: участники акции потребовали встречи с премьер-министром