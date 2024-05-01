Латвия отмечает 20-летие вступления в ЕС

Утром в Рижском замке состоится торжественная церемония смены караула и поднятие флага ЕС на башне Святого духа.

В мероприятии примут участие президент Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Дайга Мериня, премьер-министр Эвика Силиня, министр иностранных дел Байба Браже и председатель Верховного суда Айгар Струпишс.

В 16:00 часов в Латвийской национальной библиотеке начнется концерт "Ты дома. Ты в ЕС", который будет транслироваться в прямом эфире на LTV1, на Lsm.lv и на Латвийском радио, а также на светодиодном экране на площади Свободы.

В честь 20-летия вступления Латвии в ЕС сегодня в четырех городах Латвии - Риге, Резекне, Цесисе и Лиепае - зажгутся праздничные инсталляции в цветах европейского флага.

Аналогичная кампания пройдет еще в 16 странах ЕС, где также будут освещены объекты национального и регионального значения, чтобы отметить годовщину самого масштабного на сегодняшний день расширения ЕС.

Сегодня с 12:00 часов дня до полуночи на каждом из этих объектов на широкоформатном светодиодном экране будет демонстрироваться видеоролик о Латвии и преимуществах членства в ЕС.

В 15:30 от Домской площади до памятника Свободы в Риге пройдет флешмоб #MēsEsamEiropa, в рамках которой все желающие смогут пройти по Старому городу с большими флагами Латвии и Европейского союза.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!