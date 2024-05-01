Сотни велосипедистов приняли участие в традиционном велопробеге "Критическая масса"

Агентство LETA отмечает, что несколько сотен велосипедистов отправились на традиционный велопробег "Критическая масса".

Мероприятие началось мирно. Помимо обычных двухколесных транспортных средств, некоторые участники мероприятия отправились в велопробег на комфортабельных велосипедах. Другие участники акции выбрали необычную одежду.

Участвовать в "Критической массе" могли не только велосипедисты, но и владельцы других средств передвижения с нулевым уровнем выбросов - скутеров, скейтов и роликовых коньков.

Участникам предлагалось придумать лозунги, украсить себя и свой велосипед, взять с собой магнитофон или иным образом "сделать поездку круче".

Перед началом заезда необходимо было установить на телефон приложение Critical Maps, чтобы видеть в режиме онлайн маршрут.

Галерея: Велопробег "Критическая масса" в 2022 году

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