Отремонтирован единственный в Латвии водомет

Согласно договору, водомет отремонтировала израильская компания HOS Technology Research & Development Ltd.

В будущем Госполиция рассматривает возможность укрепления своего технического потенциала, в том числе за счет ремонта имеющегося оборудования.

По данным архива агентства LETA, водомет, о котором идет речь, был приобретен для полиции в 2003 году за 230 000 латов (327 260 евро).

Несколько лет назад в концепции развития полиции было запланировано приобретение еще одного малогабаритного водомета для разгона толпы за сумму около 314 000 евро, но эта покупка так и осталась на уровне идеи.

Нынешний водомет используется в основном только для тренировок. В условиях реального кризиса водомет использовался, например, в 2007 году,

когда Латвия одолжила его эстонским коллегам во время беспорядков в Таллине, связанных с демонтажем так называемого Бронзового солдата.

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