Три человека погибло в результате ракетного обстрела Одессы

Российская армия в среду вечером обстреляла ракетами город Одессу на юге Украины, в результате чего по меньшей мере три человека погибли и трое получили ранения. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.
"Противник атаковал Одессу с применением баллистических ракет. В результате атаки три человека погибли, трое получили ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Нанесен ущерб гражданской инфраструктуре. Выражаю глубочайшие соболезнования семьи погибших", - сообщил Кипер.
Накануне российская армия также обстреляла Одессу. В результате погибли пять человек, еще 23 пострадали, кроме того, были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
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