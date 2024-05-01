Главное за 1 мая Латвия в Евросоюзе 20 лет, ограничения для электросамокатов и протесты в Грузии

В реке Неман в Калининграде найдены останки 22-летней студентки, которая числилась пропавшей без вести несколько месяцев, сообщает литовское общественное СМИ LRT со ссылкой на портал Kauno diena.

Под завалами в районе скоростной трассы в южном Китае обнаружены 20 автомобилей, всего пострадали 54 человека, сообщило ТВ КНР. Обрушение магистрали вызвано обильными осадками в провинции Гуандун.

Интересное чтиво:

Утром 30 апреля в Лиепае и на юге Курземе жители ощутили землетрясение. В 11 часов здания в центре Лиепаи, в Дурбе и других местах действительно тряслись сильнее, чем когда-либо - вибрировали посуда и оконные рамы. Исследователь Латвийского университета, сейсмолог Виестурс Зандерсонс подтвердил LSM, что произошло землетрясение. Многие испытали похожие ощущения. В основном смятение, так как никто не понимал, что происходит. Жители рассказали порталу Apollo.lv о приключениях и переживаниях утром во вторник под Лиепаей.

Это миф, что Латвия - бедная страна. С такой оценкой во вторник выступила профессор Латвийского университета, директор аналитического центра LV Peak Инна Штейнбука во время ознакомления с исследованием "Латвия в Евросоюзе - 20 лет", сообщает агентство LETA.

"Шесть тысяч", - отвечает гинеколог-эндокринолог Астрида Тиране, когда ее спрашивают, сколько детей родилось с ее помощью. Около 200 каждый год. У многих уже есть дети. "Мои дети" самые умные, говорит доктор.