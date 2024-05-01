Главное за 1 мая Латвия в Евросоюзе 20 лет, ограничения для электросамокатов и протесты в Грузии

Первый майский день прошел в Латвии под знаком празднования 20-летия вступления нашей страны в Евросоюз. А вот в других странах происходят далеко не настолько праздничные события. Об этих и других новостях читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Новости Латвии:
В честь 20-летия вступления Латвии в Европейский союз (ЕС) рижан и гостей города приглашали посмотреть концерты, посетить городские объекты и принять участие во флешмобе с самым большим в Латвии флагом ЕС, а также в акции "Латвия светит Европе", сообщили агентству LETA в Рижском самоуправлении.
В среду, 1 мая, улицы Риги принадлежали велосипедистам! В центре Риги прошел традиционный велопробег "Критическая масса". Найди себя на фотографиях TVNET!
Отмечая двадцать лет Латвии в Европейском союзе (ЕС), в Риге в среду прошел флешмоб "#МыЕвропа". Люди с флагами Латвии и Евросоюза прошли шествием от Домской площади до памятника Свободы.
На Рижском центральном рынке много лет работают два предприятия которые торгуют продуктами питания с просроченными сроками годности. Об этом сообщает портал Rus.LSM со ссылкой на Латвийское радио.
Поскольку продолжаются работы по ремонту трамвайных путей, подземных коммуникаций, а также других работ по восстановлению инфраструктуры, с сегодняшнего дня, 1 мая, внесены изменения в движение автобусных маршрутов 30, 37, 41 и 54, сообщили в компании Rīgas satiksme.
С 1 мая в Риге вступают в силу ограничения скорости и парковки для электросамокатов общего пользования.
Артис, зритель программы Bez Tabu, подыскивая новый автомобиль на порталах по продаже подержанных автомобилей, обнаружил неприятную тенденцию - продавцы часто не раскрывают реальный пробег автомобиля.
На перекрестке улиц Улброкас и Августа Деглава находится многоэтажная автостоянка, сообщает программа Bez Tabu.
Утром 29 апреля в Иманте на проспекте Курземес трамвай 1-го маршрута наехал на женщину-пешехода, которая погибла на месте. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, сообщает программа Degpunktā.
За рубежом:
Парламент Грузии в среду проголосовал за закон об иностранном влиянии во втором чтении. Накануне дебаты о законе сопровождались столкновениями и арестами у здания парламента, и в среду вокруг парламента вновь собираются протестующие.
Во вторник вечером полиция США штурмовала одно из зданий Колумбийского университета в Нью-Йорке, которое захватили демонстранты, выступающие в поддержку палестинцев.
В ночь на среду, 1 мая, беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.
Камеры контроля средней скорости работают в Латвии на нескольких участках дорог с прошлого года. В Эстонии же пришли к выводу, что в ближайшие годы такой контроль дорожного движения вводить не будут.
Диктаторы тоже любят жить стильно и с размахом. Александр Лукашенко планирует свою, предположительно, уже 19-ю резиденцию на одном из российских курортов. По оценкам критиков режима, судя по размаху, с которым создается шикарное сооружение, это будет "крупнейшее на сегодняшний день обворовывание белорусского народа и Беларуси", которое осуществит Лукашенко.
В реке Неман в Калининграде найдены останки 22-летней студентки, которая числилась пропавшей без вести несколько месяцев, сообщает литовское общественное СМИ LRT со ссылкой на портал Kauno diena.
Под завалами в районе скоростной трассы в южном Китае обнаружены 20 автомобилей, всего пострадали 54 человека, сообщило ТВ КНР. Обрушение магистрали вызвано обильными осадками в провинции Гуандун.
Интересное чтиво:
Утром 30 апреля в Лиепае и на юге Курземе жители ощутили землетрясение. В 11 часов здания в центре Лиепаи, в Дурбе и других местах действительно тряслись сильнее, чем когда-либо - вибрировали посуда и оконные рамы. Исследователь Латвийского университета, сейсмолог Виестурс Зандерсонс подтвердил LSM, что произошло землетрясение. Многие испытали похожие ощущения. В основном смятение, так как никто не понимал, что происходит. Жители рассказали порталу Apollo.lv о приключениях и переживаниях утром во вторник под Лиепаей.
Это миф, что Латвия - бедная страна. С такой оценкой во вторник выступила профессор Латвийского университета, директор аналитического центра LV Peak Инна Штейнбука во время ознакомления с исследованием "Латвия в Евросоюзе - 20 лет", сообщает агентство LETA.
"Шесть тысяч", - отвечает гинеколог-эндокринолог Астрида Тиране, когда ее спрашивают, сколько детей родилось с ее помощью. Около 200 каждый год. У многих уже есть дети. "Мои дети" самые умные, говорит доктор.
"Я вижу танец везде", - говорит танцовщица, хореограф и педагог Алина Матвеева, которая в профессии уже 20 лет. Вместе с коллективом House of Berries она приглашена в финал масштабных соревнований World of Dance в США. Правда, с поездкой есть сложности. О них Алина рассказала в передаче RUS TVNET "В чём фишка?".
В субботу, 27 апреля, латвийский рэпер Платина (наст. имя - Роберт Плаудис), которого российский суд решил выдворить из страны, покинул РФ.
В августе 1992 года в Таллинне прохожий заметил в зеленой зоне возле железнодорожных путей леденящую кровь картину: там лежал обнаженный труп 20-летней женщины с выколотыми глазами, искалеченным лицом и следами удушения на шее. Таллиннский маньяк отличался особой жестокостью и выкалывал глаза своим жертвам, пока они были еще живы. Преступника в итоге удалось поймать - его идентичность полицейские установили благодаря одной необычной детали, сообщает Rus.Postimees.
Российская таможня сообщила о задержании двух жителей Эстонии на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Ивангород", пишет Rus.Postimees.
Известный финский актер и телеведущий Вилле Хаапасало приехал сегодня, 29 апреля, в Эстонию, чтобы выступить со своей новой концертной программой "Перемещение интуриста в 90-е". "Это не концерт, это творческая встреча", - объясняет Хаапасало, с которым нам удалось пообщаться еще до начала выступления в культурном центре Lindakivi. Он сразу признался, что очень волнуется, поскольку на сцену в последний раз он выходил четыре года назад, пишет Limon.ee.
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