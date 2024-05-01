Комментируя запрет западных партнеров Украины использовать свое оружие, чтобы нанести удар по России, Браже сказала, что, по ее мнению, этот подход уже меняется.

"Уже есть страны, которые снабжают Украину оружием без таких ограничений", - сказала дипломат.

При этом она отметила, что не все публично обнародуется, и пока некоторые пункты замалчиваются.

"Главное - влияние на поле боя. В конце концов, есть выбор: говорить ли о чем-то вслух, или просто делать то, что нужно", - заключила Браже.

Западные союзники Киева часто прибегают к заявлениям о том, что они не поставят то или иное оружие, поскольку вооруженные силы Украины будут использовать его для нанесения ударов по территории РФ, и это якобы втянет в войну западные страны. Правда, этот вопрос постепенно продвигается.

В частности, США направили ракеты ATACMS Украине при условии, что они не будут использованы для нападения на РФ, однако это ограничение не распространяется на временно оккупированные Россией украинские территории.

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