Минэкономики: Украина вышла на довоенные показатели экспорта

Страховать по программе можно не только морские перевозки зерна и других важных продовольственных товаров, но и суда, перевозящие все невоенные грузы, в том числе суда с металлом. Кроме того, страхование доступно для контейнерных перевозок, говорится в тексте.

Экспорт из Украины в условиях войны

Агентство "Униан" отмечает, что на украинский экспорт положительно повлияло и расширение пропускной способности так называемых "линий солидарности", прежде всего с Молдовой и Румынией, а также улучшение условий транспортировки грузов по железной дороге в дунайские порты.

Как сообщил недавно постпред Украины при ООН Сергей Кислица, временным морским маршрутом, который Украина создала с партнерами после выхода России из Черноморской "зерновой сделки", воспользовались 1300 судов. Украинскую сельхозпродукцию даже при таких сложных условиях поставляют в 40 стран. В феврале 2024 года Украина экспортировала временным морским коридором рекордные на тот момент 8 млн тонн грузов, уточняет агентство со ссылкой на собственные источники.

Reuters: Украина сорвала сделку по безопасности Черного моря

Украина неожиданно вышла из сделки с Россией и Турцией по безопасному судоходству в Черном море, сообщило 16 апреля агентство Reuters. "В последнюю минуту Украина внезапно вышла из игры, и сделка была сорвана", - рассказал агентству его источник, что подтвердили еще три собеседника.

Киев вышел из игры, когда соглашение было почти достигнуто, подтвердили источники агентства. Причины не комментируют. Отмечают, что Украина и РФ вели эти переговоры два месяца при посредничестве Турции. Причины отказа неизвестны. Россия, Украина и Турция от комментариев отказались.