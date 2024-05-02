"Использование таких химикатов не является единичным случаем и, вероятно, обусловлено стремлением российских сил выбить украинские войска с укрепленных позиций и добиться тактических успехов на поле боя", - сказано в заявлении Государственного департамента США.

Как утверждают в США, российская армия использовала на поле боя хлорпикрин - отравляющее вещество раздражающего действия.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) включила его в свой перечень запрещенных боевых отравляющих веществ. Хлорпикрин впервые применялся Германией во время Первой мировой войны.

В новый санкционный список США были включены Войска радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России, российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики и 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ, кроме того, в список попали четыре компании, которые связаны с российскими программами по химическому и биологическому оружию.

Россия пока не отреагировала на обвинение Госдепартамента.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!