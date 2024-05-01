В ночь на среду, 1 мая, беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.
По данным Telegram-каналов удар по нефтезаводу произошел около трех часов ночи. Местные жители сообщают о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе.
"По предварительной информации пострадавших нет, проводится проверка", - писал губернатор Рязанской области Павел Малков.
⚡️ A fire broke out at the #Ryazan Oil Refinery in #Russia overnight, allegedly triggered by a drone strike.— KyivPost (@KyivPost) May 1, 2024
Video footage from the scene has been circulating online. pic.twitter.com/qA3vcRxfDj
Ранее этот завод уже подвергался удару украинских дронов.
"В результате операции главного управления разведки Минобороны в ночь на 1 мая с помощью беспилотников на территории РФ был поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод", - пишет украинское СМИ "РБК-Украина", со ссылкой на источники в спецслужбах.
Официально Киев не подтвердил атаку на нефтезавод.
Telegram-канал Русской службы BBC пишет, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод производит 17,1 млн тонн нефти в год.
Он один из главных поставщиков моторного топлива для российских регионов, расположенных около Москвы.
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