По его словам, для того, чтобы начать сортировать отходы, нужно поменять свое мышление.

Эксперт отметил, что жители около 20 лет учились правильно утилизировать упаковку, поэтому нельзя ожидать, что за такое короткое время все научатся правильно сортировать.

"Мы к этому придем. Сейчас же есть определенные нюансы, которым нужно учить жителей", - сказал Айзбалтс.

Янис Айзбалтс, в эфире передачи, рассказал, что самый частый вопрос - "в чем правильно выбрасывать?".

Есть два способа, отметил эксперт. Первый - в бумажном пакете. "Бумага - это та же "биология", это бывшая древесина", - пояснил Айзбалтс.

Второй способ - складывать биологические отходы в пластиковый пакет, а позже вытряхивать биоотходы в коричневый мусорный контейнер, а использованный пластиковый пакет - в контейнер для пластика.

"То есть, можно рассортировать прямо на месте. Но к этому нужно привыкнуть, - заключает Айбалтс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!