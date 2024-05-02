В среду, 1 мая, в Риге состоялся традиционный велопробег "Критическая масса". Но инцидент между полицейским и велосипедистом вызвал настоящую бурю в социальных сетях.

В полиции сообщили, что во время мероприятия произошло одно дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста. По предварительной информации, которой располагает полиция, водитель велосипеда врезался в едущую впереди машину.

На видео, опубликованном в соцсети Х (ранее Twitter), видно, как велосипедист проезжает перед сотрудником Госполиции на мотоцикле, который контролировал велосипедистов, чтобы они не поехали в противоположном направлении.