Две строительные компании оштрафованы на 100 тыс. евро за сговор

26 апреля Совет по конкуренции (KP) наложил на строительные компании SIA Gate L и SIA Aksīte штраф в размере 108 472,36 евро за незаконный договор о разделе между собой объектов утепления многоквартирных жилых домов в Салдусе, информировали LETA в KP.
Обе компании заключили мировое соглашение с Советом по конкуренции, в результате чего подтвердили свою вину и обязались не обжаловать решение KP, за что штраф был понижен на 10%.
Gate L получила штраф на 53 506,52 евро, а Aksīte - на 54 965,84 евро.
Первоначальную информацию о возможном нарушении законодательства о конкуренции Совет получил от Центрального агентства финансов и договоров.
Принимая во внимание доказательства, полученные в ходе расследования, Совет установил, что Gate L и Aksīte согласовали условия участия в закупках, достигнув в 2017 году соглашения о распределении трех проектов утепления домов на улице Накотнес, в 2021-2022 годах - о распределении двух проектов по улице Вейденбаума, а также обменялись коммерческой конфиденциальной информацией.
При этом KP установил, что при закупках утепления домов на улице Накотнес предприниматели образовали ассоциацию, но не выполнили предусмотренные договором работы в одинаковом объеме на каждом объекте. Вместо этого каждое предприятие выполнило работы на другом объекте.
Gate L выполнило работы на объекте на улице Накотнес, 7, а Aksīte - на улицах Накотнес, 1А и Накотнес, 1Б. Таким образом, ассоциация была создана для снижения конкуренции и для обмена коммерчески секретной информацией под прикрытием ассоциации.
Председатель KP Юрис Гаикис отмечает, что утепление многоквартирных жилых домов с использованием софинансирования ЕС – популярное решение не только для повышения энергоэффективности домов, но и для улучшения качества жизни жильцов.
"Однако при организации подобных проектов, особенно если они организуются самими жильцами, объединяясь в общество, необходимо помнить о правильно организованных закупках и привлечении честных претендентов, конкурирующих друг с другом", - подчеркнул Гаикис.
Он заявил, что в таких ситуациях, когда участвующие стороны готовы признать, что в ходе проекта были допущены ошибки, успешным решением является заключение Административного или мирового соглашения, при котором компании прекращают юридический спор с KP и получают снижение штрафа, как это произошло в данном случае.
По информации Firmas.lv, Gate L зарегистрирована в 2006 году, а уставный капитал компании составляет 2845 евро. Компания полностью принадлежит Янису Лею. В 2022 году компания работала с оборотом 2,814 миллиона евро, что на 35,1% больше, чем в 2021 году, а прибыль компании выросла в шесть раз и составила 122 846 евро. Финансовые показатели на 2023 год пока не обнародованы.
Aksīte была зарегистрирована в 2007 году, уставный капитал компании составляет 2844 евро. Компания принадлежит Вайрису Штенцелису. В 2023 году компания работала с оборотом 2,443 млн евро, что на 13% меньше, чем в 2022 году, при этом убытки компании составили 131 331 евро, в отличие от прибыли годом ранее.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!