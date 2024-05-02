Две строительные компании оштрафованы на 100 тыс. евро за сговор

Председатель KP Юрис Гаикис отмечает, что утепление многоквартирных жилых домов с использованием софинансирования ЕС – популярное решение не только для повышения энергоэффективности домов, но и для улучшения качества жизни жильцов.

"Однако при организации подобных проектов, особенно если они организуются самими жильцами, объединяясь в общество, необходимо помнить о правильно организованных закупках и привлечении честных претендентов, конкурирующих друг с другом", - подчеркнул Гаикис.

Он заявил, что в таких ситуациях, когда участвующие стороны готовы признать, что в ходе проекта были допущены ошибки, успешным решением является заключение Административного или мирового соглашения, при котором компании прекращают юридический спор с KP и получают снижение штрафа, как это произошло в данном случае.

По информации Firmas.lv, Gate L зарегистрирована в 2006 году, а уставный капитал компании составляет 2845 евро. Компания полностью принадлежит Янису Лею. В 2022 году компания работала с оборотом 2,814 миллиона евро, что на 35,1% больше, чем в 2021 году, а прибыль компании выросла в шесть раз и составила 122 846 евро. Финансовые показатели на 2023 год пока не обнародованы.

Aksīte была зарегистрирована в 2007 году, уставный капитал компании составляет 2844 евро. Компания принадлежит Вайрису Штенцелису. В 2023 году компания работала с оборотом 2,443 млн евро, что на 13% меньше, чем в 2022 году, при этом убытки компании составили 131 331 евро, в отличие от прибыли годом ранее.

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