Видео Так будет выглядеть выступление Дона на Евровидении

​Репетиция длилась 20 минут, после чего делегации каждой страны отправлялись в просмотровый зал, чтобы увидеть конечный результат и при необходимости внести небольшие коррективы.

🇱🇻 Mūsu pārstāvis @Dons_tviito veiksmīgi aizvadījis otro mēģinājumu uz lielās “Eirovīzijas” skatuves un tieši pēc nedēļas 9. maijā pārstāvēs Latviju otrajā pusfinālā. Turēsim īkšķus un skaitīsim dienas līdz lielajam notikumam! 💙 #getlatviainthefinal pic.twitter.com/a2htuqlueq — LTV Supernova (@LTV_Supernova) May 2, 2024

На официальном сайте Евровидения опубликован 30-секундный фрагмент выступления каждой страны-участницы.

Как сообщалось, выступление Дона в Мальмё полностью отличается от того, что видели на национальном отборе - у музыканта новый костюм, планировка сцены, другие видеопроекции и более впечатляющий свет.

Песня Дона Hollow будет исполнена во втором полуфинале конкурса 9 мая. В нем также примут участие Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино, Чехия, Швейцария и Эстония.

Первый полуфинал Евровидения состоится 7 мая, а финал - 11 мая.

Видео: Кадры с репетиций остальных участников "Евровидения"

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