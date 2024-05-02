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Видео Так будет выглядеть выступление Дона на Евровидении

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Латвийский исполнитель Дон во время репетиции на конкурсе "Евровидение"
Латвийский исполнитель Дон во время репетиции на конкурсе "Евровидение" Фото: eurovision.tv

В четверг, 2 мая, музыкант Дон провел свою вторую и последнюю репетицию на большой сцене Евровидения в шведском Мальмё.

​Репетиция длилась 20 минут, после чего делегации каждой страны отправлялись в просмотровый зал, чтобы увидеть конечный результат и при необходимости внести небольшие коррективы. 

На официальном сайте Евровидения опубликован 30-секундный фрагмент выступления каждой страны-участницы.

Как сообщалось, выступление Дона в Мальмё полностью отличается от того, что видели на национальном отборе - у музыканта новый костюм, планировка сцены, другие видеопроекции и более впечатляющий свет.

Песня Дона Hollow будет исполнена во втором полуфинале конкурса 9 мая. В нем также примут участие Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино, Чехия, Швейцария и Эстония.

Первый полуфинал Евровидения состоится 7 мая, а финал - 11 мая.

Видео: Кадры с репетиций остальных участников "Евровидения"

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