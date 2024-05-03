Кэмерон: Украина может использовать британское оружие для ударов по России

Что касается использования оружия, полученного из Великобритании, для ударов по объектам на территории России, то это должны решать сами украинцы, заявил Кэмерон.

"Украина имеет такое право. Россия наносит удары по украинской территории, и вполне понятно, что Украина чувствует необходимость защищаться", - цитирует Кэмерона агентство Reuters.

Министр также пообещал, что Великобритания будет ежегодно выделять Украине три миллиарда фунтов (3,5 миллиарда евро).

Он также признал, что Великобритания исчерпала свои запасы вооружения, которые могла предоставить Украине.

"Мы действительно исчерпали все, что могли дать в плане техники и оружия", - отметил он.

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