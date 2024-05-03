Закон также направлен на выражение солидарности с народом Украины, чей суверенитет, независимость и территориальная целостность находятся под угрозой в результате военной агрессии России, и на увековечивание памяти тех, кто пострадал и погиб в Украине.

Согласно закону, самоуправления не могут выдавать разрешения на организацию мероприятий, которые не соответствуют вышеупомянутой цели.

Также в соответствии с законом запрещено использование пиротехнических изделий в течение всего 9 мая и до 7:00 10 мая.

Государственная полиция также призывает граждан критически относиться к провокационным заявлениям в СМИ и не реагировать на них, в том числе на призывы возлагать цветы к местам сноса "памятников оккупации" в разных городах, тем самым прославляя военные преступления.

Полиция напоминает, что публичное оправдание и прославление геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, а также действия, направленные на возбуждение национальной или этнической ненависти или вражды, караются уголовным законом.

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