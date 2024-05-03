Полиция в Резекне задержала мужчину 1976 года рождения, который в целях прославления войны настойчиво клал гвоздики на место снесенного памятника воинам советской армии, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В период с 15 марта по 14 апреля полиция выявила три эпизода, когда мужчина возлагал красные и белые гвоздики на месте так называемого памятника "Алеша".
Памятник был демонтирован в конце 2022 года.
Первоначально по каждому из эпизодов было возбуждено дело об административном нарушении за прославление военной агрессии, однако после установления личности, опроса и выяснения мотивов было принято решение переквалифицировать правонарушение в уголовное преступление, связанное с оправданием военных преступлений.
15 марта мужчина возложил семь красных гвоздик, 6 апреля три белые гвоздики, 14 апреля пять красных гвоздик.
Госполиция напоминает, что Сейм принял закон, запрещающий проведение 9 мая публичных мероприятий, которые не защищают интересы национальной безопасности, раскалывают общество, искажают историю и не солидаризируются с украинским народом.
Закон устанавливает, что 9 мая в Латвии запрещены публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты в общественных местах, за исключением тех, которые соответствуют цели закона.
Цель закона состоит в защите интересов государства и общественной безопасности, предотвращении беспорядков, защите здоровья и нравственности населения.
Также закон направлен на предотвращение уничижения и угрозы ценностям Латвии как демократического и национального государства, включая раскол общества, прославление войны, военной агрессии, тоталитаризма, насилия, а также искаженное отражение исторических событий.
Закон также направлен на выражение солидарности с народом Украины, чей суверенитет, независимость и территориальная целостность находятся под угрозой в результате военной агрессии России, и на увековечивание памяти тех, кто пострадал и погиб в Украине.
Согласно закону, самоуправления не могут выдавать разрешения на организацию мероприятий, которые не соответствуют вышеупомянутой цели.
Также в соответствии с законом запрещено использование пиротехнических изделий в течение всего 9 мая и до 7:00 10 мая.
Государственная полиция также призывает граждан критически относиться к провокационным заявлениям в СМИ и не реагировать на них, в том числе на призывы возлагать цветы к местам сноса "памятников оккупации" в разных городах, тем самым прославляя военные преступления.
Полиция напоминает, что публичное оправдание и прославление геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, а также действия, направленные на возбуждение национальной или этнической ненависти или вражды, караются уголовным законом.
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