Видео ⟩ В Резекне демонтирован советский памятник "Алеша"

RUS TVNET уже писал, что мэр Резекне назвал снос памятников "варварством". Стоя у места, где сейчас находится памятник, мэр Резекне сказал, что стоит у памятника "освободителям Резекне от фашистской оккупации" и что в последнее время русские Латвии подвергаются мощному давлению только потому, что они - русские.

В видеозаписи Барташевич назвал демонтаж памятников "актом вандализма" и заявил, что искал компромисс с правительством: предлагал перенести статую "Алеши" на кладбище, но правительство отвергло это решение, как и предложения оставить демонтированный памятник в Резекне или отложить снос.

Мэр Резекне выразил обеспокоенность по поводу "трещины между разными частями латвийского общества", которая, по его словам, растет очень быстро, и отметил, что не может остановить "надругательство" над памятниками, но в душе благодарен своим дедам за их подвиг в борьбе с фашизмом. Барташевич призвал передать эти чувства детям.

Он также призвал своих сторонников не провоцировать полицию на ответные действия и вести себя достойно, сообщив, что снос памятника в Резекне состоится в дневное время.