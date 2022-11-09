В Резекне в среду утром, 9 ноября, примерно с 5:00 утра начался демонтаж советского памятника. Жители города называют его "Алеша". Об этом сообщает Латвийское телевидение (LTV).
Видео ⟩ В Резекне демонтирован советский памятник "Алеша"
Сообщается, что около 8:30 скульптуру советского солдата сняли с постамента.
Продолжается демонтаж постамента, саму фигуру солдата уже увезли.
Sākotnēji darbs ritēja pie padomju pieminekļa pamatnes demontāžas. Pēc plkst. 8.30 no postamenta tika nocelta padomju kareivja skulptūra. https://t.co/QDMuNH5PQk pic.twitter.com/T4CXY8fwey— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) November 9, 2022
Как сообщили в Госполиции, демонтажные работы начались рано утром. На территории вокруг памятника дежурила полиция, ситуация во время сноса памятника была спокойная.
Территория вокруг памятника была огорожена, но движение пешеходов по прилегающей улице Латгалес не ограничено.
Во время сноса около памятника собралась небольшая группа людей. Также за сносом наблюдали люди, ожидающие общественного транспорта на автобусной остановке, которая находится рядом со сквером, где установлен памятник.
В полиции сказали, что во время демонтажа советского памятника "Алеша" бригада полиции также дежурит около памятника "Латгальская Мара". Два памятника разделяет около километра.
Власти города сообщают, что место памятника, вероятно, будет озеленено и включено в уже существующее пространство с посадками путем создания там зоны отдыха.
RUS TVNET уже писал, что мэр Резекне назвал снос памятников "варварством". Стоя у места, где сейчас находится памятник, мэр Резекне сказал, что стоит у памятника "освободителям Резекне от фашистской оккупации" и что в последнее время русские Латвии подвергаются мощному давлению только потому, что они - русские.
В видеозаписи Барташевич назвал демонтаж памятников "актом вандализма" и заявил, что искал компромисс с правительством: предлагал перенести статую "Алеши" на кладбище, но правительство отвергло это решение, как и предложения оставить демонтированный памятник в Резекне или отложить снос.
Мэр Резекне выразил обеспокоенность по поводу "трещины между разными частями латвийского общества", которая, по его словам, растет очень быстро, и отметил, что не может остановить "надругательство" над памятниками, но в душе благодарен своим дедам за их подвиг в борьбе с фашизмом. Барташевич призвал передать эти чувства детям.
Он также призвал своих сторонников не провоцировать полицию на ответные действия и вести себя достойно, сообщив, что снос памятника в Резекне состоится в дневное время.
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