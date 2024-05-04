Видео Раскрыта новая информация о пожаре в магазине Mūsmāja в центре Риги

На кадрах, снятых очевидцем на месте пожара, видно, что на место происшествия также прибыли медики, но, к счастью, в результате происшествия обошлось без пострадавших, а нагрузка на этот раз легла на плечи пожарных.

Видео: Пожар в магазине Mūsmāja

Прибывшие на место сотрудники VUGD обнаружили, что горит склад магазина площадью 40 квадратных метров в подвале помещения.

Пожарный рассказывает, что на момент прибытия в подсобном помещении магазина было довольно сильное задымление, но его быстро удалось ликвидировать с помощью вентиляторов.

Спасателям удалось потушить пожар менее чем за три часа. На данный момент следов поджога нет. Возможно, причина возгорания в подвале связана с замыканием проводов, а возможно, с неосторожным курильщиком.

Сотрудники магазина пока воздерживаются от комментариев.

Как указано на сайте Mūsmāja, в магазине представлены аутентичные вещи, сделанные в Латвии, а также современные изделия ручной работы.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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