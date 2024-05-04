Сколько должен остывать утюг? Отвечает эксперт

Внимание следует уделять и розеткам, кабелям и прочим деталям: не нагреваются ли они при глажке, не меняют ли цвет? "Необычные запахи и расплавившийся пластик – явные признаки того, что с утюгом что-то не так", – подчеркнул Рютман и добавил, что это касается всех бытовых приборов, будь то телевизор или электрическая зубная щетка.

Если с утюгом что-то не так или он не работает так, как должен, при первой возможности нужно отдать прибор в ремонт. Если невооруженным глазом видно, что утюг видал виды (возможно, и падал), если части его корпуса разбиты, он протекает, трещит или выделяет при использовании необычный запах (запах гари), утюг не пригоден к использованию.

Утюг необходимо использовать согласно инструкции по эксплуатации, а гладильная доска (или место для глажки) должна быть стабильной, ровной и покрытой жаропрочным материалом. «Глажка на нестабильной или неровной поверхности может привести к ожогам или к тому, что утюг упадет", – предупредил Рютман.

Одна из самых распространенных ошибок — включенный утюг оставляют без присмотра. Домашние животные или маленькие дети могут случайно уронить или опрокинуть его на себя, в результате чего возможны ожоги и другие травмы.

Часто люди также неверно выбирают температуру. Разные ткани требуют разной температуры глажки. Слишком высокая температура может повредить деликатные ткани.

Регулярная чистка и обслуживание утюга важны для его эффективного и безопасного использования. Загрязнение или накипь на подошве утюга могут влиять на результат глажки и повышать риск пожара. Большинство производителей пишут в инструкции по эксплуатации, как и когда обслуживать прибор.

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