Сколько должен остывать утюг? Отвечает эксперт

Представитель эстонской компании Netiabi Hoolduskeskus Антон Рютман рассказал, сколько времени стоит дать утюгу для того, чтобы он остыл, прежде чем убрать его. Все это - в интересах пожарной безопасности.
По словам Рютмана, общее правило таково, что прибор надо оставить на час остывать. "После этого надо вылить воду из резервуара - согласно инструкции по эксплуатации. И тогда можно убирать утюг в шкаф", - передает слова специалиста G4S.
По словам руководителя подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла,
электроприборы - самая частая причина пожаров.
Хотя утюг среди них не на первом месте, ущерб может возникнуть очень большой. Рютман отметил, что существует несколько распространенных ошибок, из-за которых использование утюга может обернуться пожаром. Одна из них – перегрев прибора.
"Это может произойти из-за поврежденного нагревательного элемента или датчика температуры, – объяснил он. – К сожалению, проверить это в домашних условиях невозможно, единственный вариант – наблюдать за работой утюга. Например, не греет ли он на низкой температуре слишком сильно".
Если домашнее животное повредило изоляцию кабеля питания или он просто отслужил свое, это также может представлять опасность. "Если кабель поврежден, не стоит заклеивать его липкой лентой. Дешевле и безопаснее поменять кабель", – подчеркнул специалист.
Внимание следует уделять и розеткам, кабелям и прочим деталям: не нагреваются ли они при глажке, не меняют ли цвет? "Необычные запахи и расплавившийся пластик – явные признаки того, что с утюгом что-то не так", – подчеркнул Рютман и добавил, что это касается всех бытовых приборов, будь то телевизор или электрическая зубная щетка.
Если с утюгом что-то не так или он не работает так, как должен, при первой возможности нужно отдать прибор в ремонт. Если невооруженным глазом видно, что утюг видал виды (возможно, и падал), если части его корпуса разбиты, он протекает, трещит или выделяет при использовании необычный запах (запах гари), утюг не пригоден к использованию.
Утюг необходимо использовать согласно инструкции по эксплуатации, а гладильная доска (или место для глажки) должна быть стабильной, ровной и покрытой жаропрочным материалом. «Глажка на нестабильной или неровной поверхности может привести к ожогам или к тому, что утюг упадет", – предупредил Рютман.
Одна из самых распространенных ошибок — включенный утюг оставляют без присмотра. Домашние животные или маленькие дети могут случайно уронить или опрокинуть его на себя, в результате чего возможны ожоги и другие травмы.
Часто люди также неверно выбирают температуру. Разные ткани требуют разной температуры глажки. Слишком высокая температура может повредить деликатные ткани.
Регулярная чистка и обслуживание утюга важны для его эффективного и безопасного использования. Загрязнение или накипь на подошве утюга могут влиять на результат глажки и повышать риск пожара. Большинство производителей пишут в инструкции по эксплуатации, как и когда обслуживать прибор.
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